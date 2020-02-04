Bakan Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
04.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:33
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (15)
Kaynak: AA