Bakan Turhan: 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak

23.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:02

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili, "Köprünün ana yapı elemanları olan kulelerindeki toplam 318 metrelik yüksekliğin 171'inci metresine ulaştı. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp, bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün siluetini ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak temeli 3 yıl önce atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu yakasındaki şantiyelerinde çalışmalara hızla devam ediliyor. 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyüğü' olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları da yükseliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere uçakla Çanakkale'ye geldi. Vali Orhan Tavlı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Turhan, köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan'a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası'nda brifing verildi.

'2022 MART'TA KÖPRÜYÜ HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ'1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı çalışmalarının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Çanakkale bizim için çok önemli bir şehir. Bu bölgede, 100 yıl önce milletimiz istiklal için büyük bir mücadele vermişti ve özgürlüğünü burada kazanmıştı. Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün de burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak, yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak hizmete açıldığında. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz" diye konuştu.'KALAN KESİMLERİ 2 YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'Projenin 'yap-işlet-devret' yöntemiyle inşa edildiğini belirten Bakan Turhan, "Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi yüzde 50 ve inşallah bu kalan kesimleri önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Bu proje kapsamında, 2 kule arasındaki mesafemiz cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen açıklığı 2023 metre. Yaklaşık viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayaklarımızın yüksekliği 318 metre. Tabliyemizde kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Köprünün inşaatında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Yine ankraj betonları da dahil yaklaşık viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton" dedi. '6 DAKİKAYA İNECEK'Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ege ve Marmara bölgesi, ülkemizin sektörel manada tarım, turizm, sanayi gibi önemli ihracat malzemelerin üretildiği bölgelerin başında geliyor ve ihracatımızın da önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine, Kuzey Asya ülkelerine, Akdeniz çanağındaki Afrika ülkelerine ve bunun dışındaki Güney Asya ülkelerine yapıyoruz. Orta Amerika, Güney Amerika ülkelerine yapıyoruz. Çanakkale artık bu köprünün hizmete açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü görevi görecek. Önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale Boğazı'nda çalışan araba vapurları beklerken zaman harcanmayacak. En az 1,5 saat, yoğun trafikte 5 saat süren Çanakkale Boğazı'nın geçişi artık yol kullanıcıları için 6 dakikaya inecek. Bu önemli bir zaman tasarrufu olduğu gibi bu malları taşıyan ihraç eden kişiler içinde çok önemli bir kazanım olacaktır. Ayrıca yine Avrupa'dan karayoluyla gelen ve Kuzey Marmara bölgesinin İstanbul'un batı yakasındaki Trakya'ya yakasındaki yerleşimlerin yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalça, Silivri gibi önemli yerleşim, üretim merkezlerinin bulunduğu kesimdeki üretilen trafiğin Ege bölgesine, Güney Marmara bölgesine ulaşımında, İstanbul şehir içine girmeden bu köprüyü kullanarak, daha kısa mesafede, daha kısa sürede ulaşım imkanı bulabilecekler. Bu köprünün ana yapı elemanları olan kulelerindeki toplam 318 metrelik yüksekliğin 171'inci metresine ulaştı. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp, bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün siluetini ortaya çıkarmış olacağız" dedi.Bakan Turhan, konuşmasının ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirip, tekneyle denize açılarak, kule inşaatında incelemelerde bulundu.318 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELİYORToplam 32 bloktan oluşacak köprü ayakları tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİGelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da bitti. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor.MARMARA, EGE'YE OTOYOL AĞIYLA BAĞLANACAKGebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Kaynak: DHA