Bakan Turhan: 12 yeni YHT setinden 2'sini teslim aldık

03.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:14

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla alınan 12 yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin 2 tanesinin teslim alındığını söyledi. Turhan, "Testlerin tamamlanmasının ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas arasında birer birer hizmete vereceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'TCDD Taşımacılık A.Ş. Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Turhan, 2003'ten sonra yeniden hükümet politikası haline gelen demir yollarına her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmaya başlandığını, bu sayede bin 213 kilometresi YHT hattı olmak üzere toplamda bin 844 kilometre yeni demiryolu hattı inşa edildiğini ifade etti. Turhan, sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesiyle YHT ve Hızlı Tren ağının yaygınlaştırılmasının, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demiryolu sanayinin geliştirilmesinin öncelik verilen temel politikalar arasında yer aldığını kaydetti.

'10 BİN KÖYE DEMİRYOLU ÜZERİNDEN HİZMET VERİLİYOR'TCDD'nin demiryolu altyapı işletmecisi olan TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin ise demiryolu tren işletmecisi olarak faaliyet yürütmeye başlamasının da bu politikaların sonucu olduğunu dile getiren Turhan, kuruluşun bin 213'ü YHT hattı olmak üzere 12 bin 803 kilometrelik demiryolu ağında yük ve yolcu taşımacılık hizmeti verdiğini aktardı. Bugün itibarıyla 81 ilden 57'sine ve bu illere bağlı 287 ilçe ve yaklaşık 10 bin köye demir yolu üzerinden ulaşım hizmeti verildiğini anlatan Turhan, yılda ortalama yüksek hızlı trenlerle 23 bin, konvansiyonel trenlerle 48 bin yolcu taşındığını, Marmaray'la günlük ortalama 407 bin ve Başkentray'la da 39 bin yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.'12 YENİ YHT SETİ SATIN ALDIK'Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve Konya- İstanbul olmak üzere 4 destinasyonda 44 sefer düzenlendiğini ifade eden Turhan, "Nüfusun yüzde 42'sine yüksek hızlı tren hizmeti veriyoruz. Yapılan en son memnuniyet araştırmasına göre, yolcularımızın yüzde 85'inin genel olarak YHT'lerden ve verilen hizmetlerden memnun olduğunu görüyoruz. Bunu daha yukarılara taşımak gerekiyor" dedi. Hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla 12 yeni Yüksek Hızlı Tren seti satın aldıklarını anlatan Turhan, "Bu setlerin iki tanesinin teslim alınması ve devreye alınmasıyla ilgili testleri tamamlanmak üzere. Testlerin tamamlanmasının ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas arasında birer birer hizmete vereceğiz. Ardından Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara arasında ekspres Yüksek Hızlı Trenleri işletmeye başlatacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul arasında seyir süresini 30 dakika kısaltacağız" dedi. '2023 YILI HEDEFİ 329 MİLYON YOLCU'

Bakan Turhan, serbestleşme yasası gereği özel sektörün işletmeye başlamasına katkı sağlamak amacıyla kaynakların yüzde 7'sinin bu amaçla kullanıldığına dikkati çekerek, "Sektörün önünü açmak için özel sektöre bugüne kadar 718 yük vagonu ve 20 lokomotif kiraya verildi. Özel demir yolu yük treni işletmecileri ile demir yolu taşımacılık sektörünün daha hızlı büyümesini amaçlıyoruz." dedi. Turhan, 2023 yılı hedefinin 329 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük olduğunu belirterek, bunların yakalanacağına inandığını bildirdi.

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Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, -

Kaynak: DHA