Bakan Tüfenkci: Ülkemiz Belli Bir Huzura Kavuştu

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ayrım yapmadan, terör örgütleriyle başarılı şekilde mücadele edildiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da valilikte düzenlenen Sınırlı İl Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya; Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da katıldı. Bakan Tüfenkci, Türkiye'de ayrım yapmadan bütün terör örgütleriyle mücadele edildiğini söyledi. Başarılı operasyonlarla ülkenin huzura kavuştuğunu ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Ülkemiz terörle yıllarca mücadele eden, her türlü terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke ve asla asla terör ayrımı yapmadan 'Şu terörist iyidir, bu terörist kötüdür' demeden terörün bir insanlık suçu olduğu bilinciyle, gerek ülke sınırlarımızın koruması, gerek iç barışın sağlanması, gerekse dış tehditlere yönelik olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde terörü, teröristleri hareket edemez hale getirdi. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve talimatlandırdığı gibi terörün inlerine girme noktasında gerçekten güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attı ve Allah'a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu. Netice itibarıyla, gerek Cerablus'ta, gerek Afrin'de yapılan operasyonlarla birlikte, ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesine yönelik başarılı operasyonlarla da, bu dış güçlerin bu emellerini de boşa çıkarttılar. Onun yansımalarıyla beraber ülkemiz gerçekten bir huzur adası haline geldi. Bundan rahatsız olanlar olabilir. Özellikle ülkemizin Afrin'e yönelik, oradaki teröre yönelik, oradaki insanların iradelerine konan ipoteğin kaldırılmasına yönelik, barışa ve kardeşliğe yönelik bu operasyondan rahatsız olanlar olabilir. Şu veya bu şekilde ona destek verenleri eleştirenler olabilir. Ama operasyonların faydası, o operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz. Bundan sonrada daha iyi göreceğiz."

- Malatya