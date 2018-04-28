Bakan Tüfenkci: "Türkiye'de İnsanların Refah Düzeyi Artacak"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yüzde 50+1 alarak hükümeti kurmak her zaman yüzde 37'den de 43'ten de 49'dan da daha iyidir. Türkiye demokratik bir sisteme geçti, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretindeki konuşmasında, bu zamana kadar kentin her zaman doğrunun yanında olduğunu ve en son yapılan referandumda yüzde 70 destek gördüklerini belirtti.

Malatya'nın Cumhur İttifakı'nın adayına daha güçlü bir destek vereceğine inandığını kaydeden Bakan Yılmaz, bundan yana hiç kimsenin şüphesi olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girdiğini anımsatan Yılmaz, "Önümüzde bir seçim var, çok kısa bir süre var. Eskiden hükümeti hep parlamento kurardı, yani doğrudan millet kurmazdı. Siz seçerdiniz milletvekillerini onlar mecliste nasıl bir hükümet kurulacağına karar verirdi. Bundan dolayı bu hükümetin ismi parlamento hükümetiydi." diye konuştu.

Yeni sistemle birlikte hükümetin millet tarafından kurulacağını vurgulayan Bakan Yılmaz, bunun isminin ise "Millet hükümeti" olduğunu bildirdi.

AK Parti olarak ilk iktidara geldiklerinde yüzde 34 oy aldıklarını ve sonraki seçimlerde bunu yükselttiklerini aktaran İsmet Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ne gerekiyor yüzde 50+1 gerekiyor. İşte hangi sistemin demokratik olduğunu anlamak için buna bakmak lazım. Milletin azınlığından destek alarak mı hükümeti kuracaksın yoksa milletin çoğunluğundan destek alarak mı hükümeti kuracaksın. Yüzde 50+1 alarak hükümeti kurmak her zaman yüzde 37'den de 43'ten de 49'dan da daha iyidir. Türkiye demokratik bir sisteme geçti, hayırlı uğurlu olsun."

"Türkiye'de insanların refah düzeyi artacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise AK Parti olarak 16 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde erdemliler olarak yola çıktıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini hatırlatan Tüfenkci, o dönemden şimdiye kadar her şeyin olumlu yönde değiştiğini vurguladı.

Ülkeyi her alanda en az 3,5 kat büyüttüklerine işaret eden Tüfenkci, Anadolu'yu kalkındırmak için Cumhurbaşkanı liderliğinde gece gündüz koşturduklarına değindi.

Çeşitli badirelerle Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını anımsatan Tüfenkci, "Engeller çıkartılmaya çalışıldı ama bu engelleri milletimizin desteğiyle birer birer aştık. Özellikle en son çıkartılan engel 15 Temmuz gibi gerçekten hainlikten öte bir darbe girişimiyle Türkiye'yi karşı karşıya bıraktılar ama yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet o engeli aşmayı bildi." diye konuştu.

Malatya'nın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yüzde 70'e yakın "evet" oyu verdiğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Malatyalılar dedi ki 'Türkiye'nin yeni sisteme geçmesi lazım, eski sistemin arızalarından kurtulması lazım.' Eski sistemle 3,5 kat büyüyen Türkiye inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bugüne kadar yapılanlardan 3 kat daha fazla büyüyecek. Türkiye'de insanların refah düzeyi artacak. Daha fazla demokrasi, insan hakları, refah düzeyine erişmek için inşallah 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan olarak tescillemiş olacağız."

"Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise yola çıktıklarından beri Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini kaydetti.

Sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal politikalarda yapılanlara bakıldığında ülkenin nereden nereye geldiğinin herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Çalık, Türkiye gibi Malatya'nın da değişip dönüştüğünü anlattı.

Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu yatırımları, hizmetleri yaparken Türkiye dikensiz bir yoldan geçmiyordu. Maalesef e-muhtıralara, parti kapatmalara, Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbe girişimine maruz kalan bir Türkiye vardı. Bunlarla mücadele ederken uluslararası güçlerle de mücadele etmeye devam ettik. Şimdi 24 Haziran seçimlerinde yeniden Türkiye üzerine okları çevirenlerin kim olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah nasip ederse 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve Çalık, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılmak için aday adayı formlarını AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na teslim etti.