Bakan Tüfenkci: "Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu açıklama esasında Türkiye'deki bir çok kesimi rahatsız etti"

"Bunu fikir hürriyeti veya görüş açıklama ötesinde biz yek vücut olacağımız, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceği, siz ordumuzun arkasında duramıyorsanız, bu hareket uluslararası camiada da meşru olarak görünüyor"

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Afrin operasyonu devam ederken, Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu açıklama esasında Türkiye'deki bir çok kesimi rahatsız etti. Bunu fikir hürriyeti veya görüş açıklama ötesinde biz yek vücut olacağımız, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceği, siz ordumuzun arkasında duramıyorsanız, bu hareket uluslararası camiada da meşru olarak görünüyor" dedi.

Tüfenkci, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Afrin harekatı başarılı olduğunda sınırların güvenliğinin sağlandığını söyleyen Tüfenkci, "Bu sefer sınır geçişlerinde de daha azalma bekleyerek, Gümrük kapılarımızda geçişlerin artacağını dolayısıyla buralarda çok daha fazla dikkatli hareket ederek güvenliği sağlamamız Güney kapılarımızda önemli hale geliyor. Bütün teknolojik cihazları ve ekipmanları Güney bölgelerimizde, kapılarımızda konuşlandırarak teröristlerin kapılardan içeriye sızmasına azami tedbir gösteriyoruz. İçişleri Bakanlığımızla Genelkurmay koordineli şekilde kapılarımızda güvenliği arttırıyoruz. Şu ana kadar sızma yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye getirilen yaralıların kimlik tespitine ilişkin soruya Tüfenkci, "Kayıtları Gümrük İdaresi, Sağlık Bakanlığı tarafından tutuluyor ve izleniyor. Terör örgütüne mensup insanlara gereği yapılıyor" şeklinde konuştu.

Türk Tabipler Birliği'ne yapılan operasyona ilişkin soruya Tüfenkci, "İşin esasına bakmak lazım. Türkiye Afrin'de insanlarını korunmaya yönelik terör örgütlerine karşı operasyon yapıyor ve Türkiye yıllar önce PKK'nın DEAŞ, PKK'nın uzantısı olan PYD'nin terör örgütü olduğunu ifade ediyoruz. Bu operasyon devam ederken, Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu açıklama esasında Türkiye'deki bir çok kesimi rahatsız etti. Bunu fikir hürriyeti veya görüş açıklama ötesinde biz yek vücut olacağımız, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceği, siz ordumuzun arkasında duramıyorsanız, bu hareket uluslararası camiada da meşru olarak görünüyor. Gözaltılar soruşturmaya yönelik göz altılar. Savcılık kararını vermedi. Savcılık kararını bizde bekliyoruz" dedi.

İnternet üzerinden pazarlama ile ilgili soruya Tüfenkci, "Düzenleme yapacağız. Ticari faaliyetlerde bulunan internet siteleri Bakanlığımıza bildirim yapmak zorunda. Biz bunları artık izleyebileceğiz. Gerçek mal alım satımı çok önemli. Bu konuda Bakanlık'ta çalışma başlattık" diye konuştu.