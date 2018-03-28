Bakan Tüfenkci: "Şirket Kuruluşlarının Tamamı Ticaret Sicilleri Tarafından Gerçekleştirilecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Odalar ve borsalar sayesinde şirket kuruluşlarının tamamı ticaret sicilleri tarafından gerçekleştirilecek. Odalarımız, borsalarımız güçlü, biz eskisinden çok daha iyi olacağız ve pozitif yansımalarını göreceğiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsaların akreditasyon süreci devam ediyor. 13. Dönem'de akredite olan 18 oda/borsa ve 2 şube ile belge yenileme süreci denetimleri tamamlanan 96 oda/borsaya akreditasyon sertifikalarının takdim töreni gerçekleştirildi. Bakan Tüfenkci'nin katılımlarıyla TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende oda ve borsalardan binin üzerinde davetli yer aldı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Tüfenkci, oda başkanlarının, o ilin akil insanları olduklarını ve hayırlı hizmetler yaptıklarını dile getirerek, odaların önemine değindi. Devlet ile vatandaş arasında mesafe olmaması gerektiğini kaydeden Tüfenkci, "Bizler bu hizmetleri odalarımız, borsalarımız aracılığı ile yapıyoruz. Odalarımız olarak sizler bugüne kadar bu hizmetleri başarıyla yürüttüğünüz. Bu fuarların katılımcıları sizlerin üyeleri, ticaret odalarımız üyelerine faydalı olamayacaksa hangi alanda faydalı olacak" ifadesini kullandı.

Yapılan işlerin doğrudan istihdamı arttırmak için olduğunu belirten Tüfenkci, "Yabancı yatırımcıları teşvik etmek adına projeler hayata geçirdik. Ayrıca odalar ve borsalar sayesinde şirket kuruluşlarının tamamı ticaret sicilleri tarafından gerçekleştirilecek. Odalarımız, borsalarımız güçlü, biz eskisinden çok daha iyi olacağız ve pozitif yansımalarını göreceğiz" diye konuştu.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, nefes kredisini Cumartesi günü İzmir'de açıklayacağını ifade ederek, "Pazartesi gününden itibaren, düşük faizli imkanları üyelerimize kullandıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sertifika töreni gerçekleştirildi. - ANKARA