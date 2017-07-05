Bakan Tüfenkci: Sadece Yollarda Değil Teröristleri Dağlarda da Yürütmüyoruz

ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Başbağlar Köyü'nde, 5 Temmuz 1993 günü PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 sivilin anma törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Kemaliye'de ifade etmiştik. 'Bu yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz. Teröristlerle mücadele ediyoruz' dedik, ama birileri alındı. Kusura bakmasınlar biz sadece yollarda değil, teröristleri dağlarda da yürütmüyoruz, yürütmeyeceğiz" dedi.



Erzincan'a 223, Kemaliye İlçesi'ne 70 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Barasor Vadisi'nin en son köyü olan Başbağlar'daki katliamda yaşamlarını yitirenler 24 yıl sonra törenlerle anıldı. Anma törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu milletin şehitlerini hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağını söyledi. Başbağlar'da katledilen 33 kişinin bu coğrafyanın onurlu duruşunun şerefli nişaneleri olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:



"24 yıldır Başbağlar katillerinin bulunmaması büyük bir meseledir. Ama bugün bu katliami yapan hainlerin inlerine giriyoruz. Bu gün Sivas katliamını, Başbağlar katliamını örtmeye çalışanlar, arkasındaki güçleri gizlemeye çalışanlar, o gün algı operasyonlarıyla arkasındaki failleri gizlemeye çalışanlar malesef bugünde 15 Temmuz sonrasında aynı algı operasyonunu yapıyorlar. Gerçek faillerin, bu millete sıkılan kurşunların arkasındaki niyetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Kemaliye'de ifade etmiştik. 'Bu yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz. Teröristlerle mücadele ediyoruz' dedik. Ama birileri alındı. Kusura bakmasınlar, biz sadece yollarda değil teröristleri dağlarda da yürütmüyoruz, yürütmeyeceğiz. İnlerine de giriyoruz girmeye de devam edeceğiz. Bu hainler ve onları uşak olarak kullanılan şer odakları bu ülke üzerindeki hain emellerine inşallah ulaşamayacaktır. Bu katliamı düzenleyenler bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, kardeşliğimizi parçalamayacaksınız. Birbirimizi Allah'ın izniyle ötekileştiremeyeceksiniz. Göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlikle, bu saldırılarla bir netice alınamayacağına, taşeronlarına da arkasındaki güçlere de gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz."



15 Temmuz'un milletin kendisine yapılan hain terör saldırılarını lanetlediği gün olacağına dikkati çeken Tüfenkci, "10 gün sonra da 15 Temmuz'un yıldönümünü kutlayacağız. Bu milletin nasıl birlik ve beraberlik içerisinde, lideriyle, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl bütünleşerek, topa- tanka, uçağa nasıl göğsünü siper ettiğinin yıldönümünü kutlayacağız. 15 Temmuz'u da unutmayacağız, unutturmayacağız. Tıpkı Başbağlar gibi, tıpkı Sivas katliamı gibi, tıpkı Silvan'da yapılanlar gibi" diye konuştu.



- Erzincan