Bakan Tüfenkci: "Sadece Kapı Değil Ticari Koridor Açıyoruz"

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yapılan Karkamış Gümrük Kapısı'nın resmi açılışını yapmak üzere Gaziantep'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sadece kapı değil ticari koridor açıyoruz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep'te Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Bakan Tüfenkci'ye Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Tüfenkci, son dönemlerde açılan gümrük kapılarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, gümrük kapılarıyla ticari koridor oluşturulacağını kaydetti. Kapılarla birlikte sevgi koridorlarının da oluşturulduğu anlatan Bakan Tüfenkci, "Biz esasında sadece bir kapı açmıyoruz. Ticari bir koridor açıyoruz. Bir kardeşlik koridoru açıyoruz, bir sevgi koridoru açıyoruz ve bir barış koridoru açıyoruz. Gerek o bölgedeki insanlarımızın büyük bir bölümünün Türkiye'ye göçmeleriyle bir takım Suriyeli vatandaşlarımızın burada ticaret yapmaları bu kapıların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Habur Sınır Kapısı revize ediliyor

Gaziantep'in bölgenin en büyük ticaret merkezlerinden birisi olduğunu belirten Tüfenkci, "Komşularımızla bu ticaretin yapılabilmesi için, bölgenin içerisinde bulunduğu yakın coğrafyayla çok güçlü bağları ve ticari yollarının olması tartışmasızdır. Gerek Kuzey Irak ile olan ilişkilerini Habur üzerinden daha da kaliteli yapabilmesi adına Habur'da yaptığımız düzenlemelerle Habur Sınır Kapısı'nı yeniden revize ediyoruz. Yaklaşık 80 milyonluk bir yatırımla tek durak şeklinde yeniden büyüterek yeni bir dizaynla onun da inşaatını başlatacağız" şeklinde konuştu.

Kızılay ile insani yardım protokolü imzalandı

Bakan Tüfeknci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'de normale dönen şehirlere insani yardım yapılması için protokol imzalandığını belirtti. Bakan Tüfenkci, "12 Nisan 2018 tarihinde Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kızılay arasında yapılan protokol ile özellikle Kızılay üzerinden tasfiyelik hale gelmiş eşyaların Kızılay vasıtasıyla dağıtılmasını sağlamaya çalıştık. Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de insani yardım kapsamında veya Suriyeli sığınmacıların kullanımı için bakanlığımızca yapılan hibelerin yetkili kurum olan yetkili kuruluş olan Kızılay tarafından yapılmasını sağlamış olduk" diye konuştu.

Bakan Tüfeknci, öte yandan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat'ının başarıyla sonuçlanmasının ardından bölgedeki gümrük kapılarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu da kaydetti. - GAZİANTEP