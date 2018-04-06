Bakan Tüfenkci: "Operasyonların Faydasını Hissediyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin Cerablus'a ve Afrin'e yönelik başarılı operasyonlar düzenlediğini ifade ederek, "Bundan rahatsız olanlar olabilir ama bu operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz bundan sonra da daha iyi göreceğiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla Malatya Valiliğinde Sınırlı İl Kurul Toplantısı yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Malatya'nın güvenliği masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör örgütleriyle yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek, "Asla ve asla terör ayrımı yapmadan, gerek ülke sınırlarımızın korunması gerek iç barışın sağlanması ve gerekse dış tehditlere yönelik olarak güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla teröristleri hareket edemez hale getirdik. Gerçekten terörün inlerine girme noktasında güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdi ve Allah'a hamdolsun ülkemiz bu noktada belli bir huzura kavuştu. Netice itibariyle gerek Cerablus'ta gerek Afrin'de yapılan operasyonlarla birlikte ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek dış güçlerin bu emellerini de boşa çıkarttık. Daha sonra da ülkemiz zaten bir huzur adası haline geldi. Bundan rahatsız olanlar olabilir ama bu operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz bundan sonra da daha iyi göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Malatya huzur şehri olarak yoluna devam edecek"

Bakan Tüfenkci, toplantıda Malatya'nın güvenliğini konuştuklarını belirterek, "Malatyamız sevginin, hoşgörünün olduğu bir il. Bulunduğu konum ve coğrafya itibarıyla hassas olarak değerlendirilen illerimizden birisi ve burada yaşayan insanların sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir ildir. Dolayısıyla özellikle Malatya'ya yatırım yapmak isteyenlere karşı son zamanlarda haklı veya haksız bir takım iddialarla sanki Malatya bu huzur kenti olmaktan çıkma yolunda ilerleme kaydettiği gibi bir algı oluşturuldu. Bunun doğru mu veya yanlış mı olduğu noktasında ilimizde görev yapan en üst düzey arkadaşlarla oturup istişare etme imkanı bulduk. ve gördük ki rakamlara da baktığımızda esasen Malatya Türkiye ortalamalarının çok altında suç oranları ve organize suç örgütleri oluşumuyla bu algıyı hak etmeyen bir il. Bende de bu kanaat hasıl oldu. Arkadaşlarımız da gerekli hassasiyetleri devam ettirerek suç ve suç örgütlerine karşı mücadelelerine devam edecekler. Herkes emin olsun ki arkadaşlarımız Malatya'da hiçbir organize örgütün bırakın dallanmasına yeşermesine bile izin vermez ve vermeyeceklerdir. Dolayısıyla Malatya huzur şehri olarak yoluna devam edecek, Malatya kardeşlik, barış ve sevginin olduğu bir il olarak yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Ali Kaban ise çok verimli bir toplantı geçirdiklerini aktararak, "Bunun için Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki Türkiye'nin sınırları dışarısında terörist eylemleri kontrol altına almak için hareket yaptığı bir dönemde elbette ilimiz ve sınırlarımız içindeki bütün illerin de güvenlik içinde olması esastır. Bu anlamda Malatya'da bazı güvenlik açıkları olduğu ile ilgili iddialar üzerine Bakanımızın da talimatıyla da bugün burada bir toplantı yaptık. Arkadaşlarımız toplantıda çok ayrıntılı sunumlar yaptı. Burada, bu iddiaların sadece bir şehir efsanesi olduğunu gördük. Bizi burada üzen, huzurlu olan kentimizi sanki bir sorunlar yumağı imiş gibi gösterme ve canhıraş bir şekilde çalışan güvenlik güçlerimizin emeklilerinin hiçe sayılmasıdır" diye konuştu. - MALATYA