Bakan Tüfenkci: Operasyonları Bozan Cumhurbaşkanı Seçeceğiz (3)

BAKAN TÜFENKCİ, ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, ziyarette beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte milletvekilli aday adaylığı için başvuru yaptı.

Parti binasında kalabalığa konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şimdiye kadar hep hükümetli parlamentonun kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Doğrudan millet kurmadı. Siz seçerdiniz Milletvekillerini. Milletvekilleriniz orada nasıl bir hükümet kurulacağını karar verirdi. Bundan dolayısıyla bu hükümetin ismi parlamento hükümetiydi. Haziran seçimlerinde hatırlıyoruz değil mi? Haziran seçimlerinde hükümetin nasıl kurulacağı belli oldu mu? Nasıl kurulacağı bilinmedi. Kim kimle nasıl kurulur anlaşılamadı. Dolayısıyla bir zaman kaybına yol açtık. Millet dedi ki 'bu yetkiyi size verdim ama bak Haziran'da pekte kullanamadın' bundan sonra bu yetki kendi egemenlik millete aittir. O egemenliğin bir parçası olan nasıl ki parlamentoyu teşkil etme yetkisi millette ise yeni anayasa değişikliğini hükümeti kurma yetkisini kendisine aldı. Sabah oy vereceksiniz. Akşam sandıklar açıldığında hükümetin kimi kuracağını biliyorsunuz değil mi? O halde hükümeti kurmaya kim karar verdi? Millet verdi. O halde bu hükümetin adı millet hükümeti. Bu hükümet kesinlikle daha demokratiktir. Milletin iradesine daha çok dayanacaktır. Niçin? Biz daha önce yüzde 34'le bu ülkeyi yönettik mi? Yönettik. 2002'deki seçimde aldığımız oy destek yüzde 34'tü. Daha sonra yüzde 47'yle yönettik. 46 buçuk, 47'yle 2007 seçimlerinde. Şimdide yüzde 49'la yönetiyoruz. Sorun şu; bundan sonra yüzde 34'le bu ülkeyi yönetebilmek mümkün mü? Yüzde 47'yle yönetebilmek mümkün mü? 49'la yönetebilmek mümkün mü? Ne gerekiyor? Yüzde 50+1 gerekiyor. İşte hangi sistemin daha demokratik olduğunu anlamak için buna bakmak lazım."

Bakan Tüfenkci ise hükümet sisteminde yüzde 70'e yakın evet oyu verdiğini hatırlatarak, "Vatandaş dedi ki 'artık yeni bir sisteme geçmesi lazım' Türkiye'nin eski sistemindeki arızalarından kurtulması lazım. Eski sistemle 3 buçuk kat büyüyen Türkiye inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle en az bugüne kadar yapılanların 3 katı daha büyüyecek ve Türkiye'de insanlarımız refah düzeyi artacak. Daha fazla demokrasi daha fazla insan hakları ve daha fazla refah düzeyine erişmek için inşallah 24 Haziran'da hep beraber cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan olarak biz tescillemiş olacağız" diye konuştu.