Bakan Tüfenkci: "Operasyon sonuçlandığında sınırlarımız daha güvenli hale gelecek"

(Zeytin Dalı Harekatı)"Bu operasyon başarıyla sonuçlandığında sınırlarımızı daha güvenli hale getireceğiz. Sınırlarımız daha güvenli hale geldiğinde gümrük kapıları da o derece güvenli olacaktır"

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyon başarıyla sonuçlandığında sınırlarımızı daha güvenli hale getireceğiz. Sınırlarımız daha güvenli hale geldiğinde gümrük kapıları da o derece güvenli olacaktır" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla Bakanlık'ta düzenlenen kutlama programına katıldı. Etkinlikte konuşan Tüfenkci, Bakanlığın kuruluşundan bu yana sürekli olarak yenilenmekte olduğunu, gerek idari gerek hizmet kapasitesini her geçen gün arttırdığını belirterek, Türkiye'nin ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı ülke olma hedefini yürüttüklerini söyledi.

Bakanlık girişimleri ile başlatılmışolan ikili ve çok taraflı uluslararası projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Tüfenkci, "Bunun en güzel örneklerinden biri de gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi yoluyla tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını hedefleyen ve Bakanlığımız inisiyatifiyle başlatılan İpekyolu Girişimi ile girişim kapsamında başlatılan Kervansaray Projesidir. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından başlatılan "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ile İpekyolu Girişiminin sahip oldukları benzer hedef ve amaçlar doğrultusunda uyumlulaştırılması için de adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, Asya'dan Avrupa'ya geniş bir ticaret rotasını kapsayan bu işbirliği girişimi, 2015 yılında imzalanan ve ülkemizde geçtiğimiz yıl Mayıs ayında onaylanan Mutabakat Zaptı ile resmiyete kavuşturulmuştur" diye konuştu.

"İlk test sürüşleri 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek"

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı şemsiyesi altında yürütülen Türkiye, İran ve Pakistan arasında tır taşımacılığını geliştirmek üzere uygulanan İslamabad-Tahran-İstanbul Karayolu Taşımacılık Koridoru Projesi'ne de değinen Tüfenkci, "Söz konusu proje kapsamında hazırlanacak raporun 2018 yılında kamuoyuna sunulacağını ve ulusal danışmanlar nezaretinde yüklü araçlarla ilk test sürüşlerinin de 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleştirileceğini gururla bildiririm. Ticaretin güvenliğinin temini konusunda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ile bir diğer işbirliğimiz de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gümrük Suçları ve Kaçakçılık Veri Bankası'dır. Bölgedeki kaçakçılık ve yasadışı ticaretin önlenmesinde büyük faydalar sağlayacak olan Veri Bankası'nın tesisine dair anlaşma, 30 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, bölgemizde güvenli bir ticaret ortamının sağlanması konusunda büyük bir adım olan EİT Gümrük Suçları ve Kaçakçılık Veri Bankası 2018 yılı içerisinde ülkemiz koordinasyonunda, Ankara'da, kurulacak ve faaliyete geçecektir" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, sınır kapılarının yenilenmesinin sınır geçişlerinin daha güvenli ve hızlı olmasında elzem olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Habur Sınır Kapısı'nın modernizasyonu ile başlayan süreçte, Cilvegözü, Sarp, Hamzabeyli, Kapıkule, Nusaybin, Çıldır-Aktaş ve Dilucu Sınır Kapılarının da yeniden yapılanması tamamlandı. 2017 yılı başında Esendere Sınır Kapısının açılışı yaptık. Sonrasında, Hamzabeyli'nin daha modern ve yeni tesislerle genişlemesi için ise temel atma törenini yaptık ve çalışmalar başladı. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda elektronik gümrük işlemleri ve gümrük otomasyon uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Sınır kontrollerinde, risk analizi sistemlerimizde, komşularımızda veri paylaşımında ve teşkilatımız içinde veri depolama konusunda bilişim teknolojilerinin imkanlarından faydalanarak, toplumun emniyetinin, iş ortamının ise güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktayız."

"Sınırlarımızı daha güvenli hale getireceğiz"

Tüfenkci, Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Sınırlarımızın hemen yanı başında terör koridoru oluşturulmasına karşı yürütülen operasyon başarıyla devam etmektedir. Gerek bu operasyonda, gerekse ülkemizin her bir karış toprağının savunulmasında canıyla kanıyla kendini feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyon başarıyla sonuçlandığında sınırlarımızı daha güvenli hale getireceğiz. Sınırlarımız daha güvenli hale geldiğinde gümrük kapıları da o derece güvenli olacaktır" dedi.