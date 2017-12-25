Bakan Tüfenkci'den Malatya'daki Depremzedelere Müjde

Bakan Tüfenkci, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Malatya'nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerindeki afetzedelerin hak sahibi olabilmeleri için artık zorunlu deprem sigortası aranmayacağı müjdesini verdi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 29 Kasım 2015 tarihinde Malatya'da Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde yaşanan depremde evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetlerinin yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile giderildiğini açıkladı.



Bakan Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KHK ile depremzedelerin zorunlu deprem sigortası aranmaksızın hak sahibi olabileceğini, yardım ve kredi desteklerinden yararlanabileceğini belirtti.



Bakan Tüfenkci açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Hekimhan ve Kuluncak ilçelerindeki afetzedelerimiz ilgili kanun gereğince Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırmadıkları için hak sahibi olamıyor ve devlet yardımlarından yararlanamıyorlardı. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetini çıkardığımız 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sona erdirdik. İlgili kararname 24 Aralık'ta da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



KHK'nın 13. Maddesi ile Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici 26'ncı madde eklendi. Buna göre; deprem nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedelerin hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği sağlanması ile orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, işyeri veya ahır sahibi afetzedelere de hak sahibi olmak veya borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanmasına ilişkin olarak zorunlu deprem sigortası gerektiren kanun maddesi kısıtlaması uygulanmayacak.



Yani hasar gören konutlar DASK kapsamından çıkarılacak. Böylece 2015 yılında depremde mağdur olan Hekimhanlı ve Kuluncaklı depremzedeler, hak sahibi olabilecekler, kredi desteklerinden ve yardımlardan faydalanabilecekler. Malatya ile birlikte 10 ilimizdeki afetzedelerin mağduriyetlerini gidermiş olduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" - MALATYA