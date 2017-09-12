Bakan Tüfenkci'den 'Kırtasiye Ürünleri' Açıklaması
Bakan Tüfenkci'den 'kırtasiye ürünleri' açıklaması Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "2011 yılında kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı yüzde 53'lerdeydi;
Bakan Tüfenkci'den 'kırtasiye ürünleri' açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
"2011 yılında kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı yüzde 53'lerdeydi; 2017 yılında bu oran 1,5'e düşmüştür"
"Alınan tedbirlerle kırtasiyelerde yerli ürünlerin arttığını görüyoruz"
ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Ziraat Mahallesi'ndeki kırtasiye toptancılarını ziyaret etti.