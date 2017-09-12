Bakan Tüfenkci'den 'kırtasiye ürünleri' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

"2011 yılında kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı yüzde 53'lerdeydi; 2017 yılında bu oran 1,5'e düşmüştür"

"Alınan tedbirlerle kırtasiyelerde yerli ürünlerin arttığını görüyoruz"



ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Ziraat Mahallesi'ndeki kırtasiye toptancılarını ziyaret etti.