Bakan Tüfenkci: "CHP kurumsal olarak yeniden yapılanmalı"

Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkci:

"Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı envanterden dahi haberdar olamayan Ana Muhalefet Partisi'nin kurumsal olarak yeniden yapılanması gerekiyor"

"Sınırımızın yanı başında terör ve baskıdan bunalan Afrin'deki kardeşlerimize de insani yardım ellerini uzatacağız ve barışı, özgürlüğü sağlayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde oluşacak demokratik yapıya bırakarak tekrardan sınırlarımıza çekilmiş olacağız"

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı envanterden dahi haberdar olamayan Ana Muhalefet Partisi'nin kurumsal olarak yeniden yapılanması gerekiyor" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi'nin kapanış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, bu çalışmayı Bakanlık olarak önemsediklerini ve bu çalışmaların tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeniden kurumsal bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Afrin operasyonunda TSK'nın kullandığı envanterden dahi haberdar olamayan Ana Muhalefetin yeniden yapılanması gerekiyor. Orada kullanılan silahların yüzde 65 yerlilik oranını yakalamasına rağmen, Ana Muhalefet Partisi'nin bundan habersiz olduğunu görüyoruz. Çağı yakalayabilmek için sürekli yenilenmek ve yapılanmak gerekiyor. Bu proje yeniden yapılanmamız açısından önemli bir kilometre taşıdır. Özellikle barış ve özgürlük için, sınırlarımızdaki terör oluşumlarını önleme noktasında Afrin'e yaptığımız operasyon başarıyla devam ediyor. Sınırımızın yanı başında terör ve baskıdan bunalan Afrin'deki kardeşlerimize de insani yardım ellerini uzatacağız ve barışı, özgürlüğü sağlayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde oluşacak demokratik yapıya bırakarak tekrardan sınırlarımıza çekilmiş olacağız. Eğer biz sınırlarımızın güvenliğini sağlayamazsak, kapılarımızın da güvenliğini sağlayamayız. Sınır kapılarının öneminin artması için sınır güvenliğini de iyi bir şekilde sağlamamız ve her şeyin mevzuat çerçevesinde çalışılmasını sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın koordinasyonunda kurumsal yeniden yapılanma projesinin 2 yıldır yürütüldüğünü belirten Tüfenkci, "Bu tip çalışmalar özellikle bakanlığımız açısından, ticari partnerlerle, birlikte iş yaptığımız kurumlar açısından da çok çok önemlidir. Biz, ticaretin kolaylaştırılmasını, güvenli hale ve rekabete açık hale getirilmesini istiyoruz. Kaçakçılık noktasında da bakanlığımız önemli çalışmalara imza attı ve bundan sonra da ülkemizin güvenliğini sağlama ve ticaret noktasında haksız rekabete yol açmama anlamında kaçakçılık ile mücadelemizi arttırarak devam edeceğiz. Bu noktada ortaya çıkacak rapor ve sonuçlarını merakla bekliyoruz. Bunları uygulama noktasında da bizim hedefimiz, gümrüklerimizi yeniden modernize etmek ve revizyon etme noktasındaki hedeflerimizle örtüşen bir uygulama olduğu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu noktada özverili bir şekilde bu projenin hayata geçirilmesi noktasında çalıştı. Avrupa Birliği fonları noktasında da Bakanlığımız önde ve uygulama noktasında, projelerin takibi noktasında başarılı işlere imza attı" diye konuştu.