Bakan Tüfenkci: "Bu hafta Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasada, kooperatiflerimiz ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler var"

Bakan Tüfenkci Koop-Es tanıtım toplantısında konuştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

"Kooperatifleri ekonominin bir unsuru haline getirmek istiyoruz"

"Kooperatifçilik mevzuatını yeniden çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Kooperatif üyesi olmasına rağmen ürününü kooperatife teslim etmeyenler var. Bunun nedenlerini çift yönlü araştırmamız lazım"

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifleri ekonominin bir unsuru haline getirmek istediklerini belirterek, "Mevzuatsal anlamda yeniden bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Eğer biz kooperatiflerimizi ekonominin unsurları haline getireceksek, işi bu noktadan başlatmamız lazım" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Kooperatifçilik E-Sertifika (Koop-Es) programı tanıtım toplantısına katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Bakan Tüfenkci, "Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomimizi güçlendirmeye, ticaretimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türk milletinin çok büyük hasretleri vardır. Bizler bunu Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz'da gösterdik. Bizim için vatan her şeyden önemlidir. Bu emaneti her Türk vatandaşı canı pahasına korur" ifadelerini kullandı.

Kooperatifleri ekonominin bir unsuru haline getirmek istediklerini her platformda dile getirdiklerini söyleyen Tüfenkci, "Güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde kooperatifleri ekonominin unsurları haline getirmeye çalışıyoruz. Kooperatiflerin önünde bulunan rekabet engellerini kaldırma noktasında bir takım düzenlemeler yaptık. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasada, kooperatiflerimiz ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler var. Tarım satış kooperatiflerimizi tıpkı tarımdaki üretim kooperatifleri gibi hazineye ait arazilerin tahsisi noktasında öncelikli ve avantajlı hale getirecek bir takım düzenlemeler var. Hem üretim hem de tarım satış kooperatifleri ile kooperatifçiliği biraz daha avantajlı hale getirdik. Kooperatifçilik mevzuatını yeniden çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Kooperatif üyesi olmasına rağmen ürününü kooperatife teslim etmeyenler var. Bunun nedenlerini çift yönlü araştırmamız lazım. Kooperatifçiliği ve kooperatifçilik bilincini özendirmemiz gerekiyor. Epeydir kooperatiflerde denetim boşluğu vardı ve çıkarttığımız düzenlemeyle o boşluğu gidermeye çalıştık. Mevzuatsal anlamda yeniden bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Eğer biz kooperatiflerimizi ekonominin unsurları haline getireceksek, işi bu noktadan başlatmamız lazım" diye konuştu.

Kooperatiflerin hem dünya ekonomisinde hem de ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tüfenkci,"Kooperatifler, tarımdan krediye, sigortadan enerjiye, eğitimden sosyal ihtiyaçlara, konuttan taşımacılığa kadar hemen hemen ekonominin her sektöründe faaliyet gösterebilmektedir. Kooperatifler tüm dünyada kamu sektörü ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör olarak görülebiliyor. Bana göre kamudan da ziyade özel sektör girişimleridir. Dolayısıyla, özel sektör bağlamında kooperatifçiliğin ayrı bir mevzuatı, ayrı bir etik değeri ve ayrı bir sorumluluğu var. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Özel sektörün girişimleri ile büyüyen bir yapısı olması gerekir. Kamunun da önündeki engelleri kaldırarak kooperatifçiliğin önünü açması lazım. Kooperatifçilik bizim geleneklerimize, medeniyetlerimize uygun, imece ruhunun bir başka yansıması olarak söylenebilir. Kooperatifler bir anlamıyla da sermayenin tabana yayılması noktasında yerel kalkınmanın önemli unsurlarından birisidir. Kooperatiflerin büyüyerek Türkiye'nin ilk 500 işletmesi arasında yer aldığını görüyoruz. Bu sayılar yeterli değil. Bu işletmelerin bir kısmının bizim mevzuatımızdan kaynaklanan rekabetçi yapılar oluşmasını engelleyen, onları kurumsallaştırma noktasında eksiklikler olduğunu görüyoruz. İlk önce Türkiye'de eğer kurumsallaşacaksa kooperatiflerin oluşturduğu şirketlerin kurumsallaşması lazım" açıklamasını yaptı.