Bakan Tüfenkci: "Biz Çiftlik Bank Uyarıları Yaparken Kılıçdaroğlu da Eleştiride Bulundu"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank'la ilgili eleştirilere ilişkin, "Muhalefet yeni uyandığı için mağdurlar üzerinden siyaset geliştirmeye çalışıyor, çözüm olmaya çalışacaklarına kamu kurumlarını suçlayıcı yöne gidiyorlar. Türkiye'de bu bilinci oluşturmak lazım. Yasal mevzuattaki boşlukları giderme adına çalışmalarımızı bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi" programına katıldı. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı'nda düzenlenen programda konuşan Tüfenkci, sanayi üretiminden gelen büyüme rakamlarının yüzde 80'lerin üzerine çıktığını anımsatarak, 2018 yılı için de bu sinyallerin devam ettiğini ifade etti. Bir ülkede büyüme varsa gayrimenkulün değeri olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 2018 Ocak ayında yüzde 5,6 artarak 106,2 değerine yükselmiştir. Bu yükseliş, son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların artacağını bekleyenlerin sayısının artmasından kaynaklanmaktadır. Bu sonuçların sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini koruduğunu, küresel ve jeopolitik risklere rağmen büyümeye devam edeceğimizin somut göstergesidir. Küresel perakendecilere stratejik yatırımları konusunda rehberlik etmek amacıyla hazırlanan küresel perakende gelişim endeksine göre Türkiye perakende sektörü 2016 yılında 6. sırada iken, 2017 yılında 4. sıraya yükselerek ilerlemeye devam etmekte. Ülkemizin perakende ticaret sektörüne ilişkin diğer sayısal veriler de bu yükselişi teyit eder niteliktedir. Şöyle ki, TÜİK verilerine göre perakende sektörü ciro bakımından imalat sektöründen sonra ikinci sıradadır. Ülkemizde tüm sektör cirolarının yüzde 12'sini, tüm istihdamın yüzde 13'ünü teşkil eden, ülkemizdeki her dört işletmeden birinin içinde yer almakta. Bu rakamlara (sektörün doğrudan içinde olmamakla birlikte) ürünlerini perakende olarak satan üreticiler ve toptancılar da dahil edildiğinde daha da yükselecektir. Perakende ticaret sektörünün büyüme grafiğini önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek yılda ortalama yüzde 9 büyümesini beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

"Biz bu uyarıları yaparken Kılıçdaroğlu da eleştiride bulundu"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüfenkci, Çiftlik Bank'a ilişkin muhalefetin eleştirileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin şikayetler gelmeye başladığında bu yapıların incelenmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Tüfenkci, "Yaptığımız incelemeler neticesinde burada ticarete konu bir mal olmadığı, sanal bir oyun üzerinden insanların dolandırılabilecekleri yönünde bilgilere ulaştık ve teftiş aşamasında konuyu kamuoyu ile paylaştık. Biz bu uyarıları yaparken Kılıçdaroğlu da eleştiride bulundu. Bakanlığımızın bir görevi de vatandaşları bilgilendirmektir. Bakanlığımızın banka hesaplarını durdurma yetkisi yok. Biz raporlarımızı cumhuriyet savcılığına teslim eder etmez Adalet Bakanlığı hemen harekete geçti ve hesapları bloke etti. Kırmızı bültenle arama konusundaki gerekli işlemleri Adalet Bakanlığı yürütüyor. Bakanlığımızın tespit ettiği bu yapıya benzer 65 şirket var. 31 şirketin denetimini tamamladık, bunlardan 21'inin piramit satış olduğu noktasında kanaat getirildi. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. 34 şirketin denetim işlemleri sürüyor. Ayrıca reklamlarının da durdurulmasını sağladık. Biz gerekeni yapıyoruz. Muhalefet yeni uyandığı için mağdurlar üzerinden siyaset geliştirmeye çalışıyor, çözüm olmaya çalışacaklarına kamu kurumlarını suçlayıcı yöne gidiyorlar. Türkiye'de bu bilinci oluşturmak lazım. Yasal mevzuattaki boşlukları giderme adına çalışmalarımızı bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik. Hızlı bir şekilde Meclisin gündemine getirilecek. Hürriyeti bağlayıcı cezaların artırılması ve piramit satışın tanımının netleşmesi noktasında düzenlemeler yapıldı. Bakanlığımız adına gerekenler yapılmıştır ve süreç bitmiştir. Çiftlik Bank diye adlandırılan yapı için adalete suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Sizlerle daha ileriye, daha yenilikçi boyuta hep beraber gideceğiz"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise Bakan Tüfenkci'yi aynı zamanda mezunu olduğu Ankara Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gayrimenkulün çok geniş bir alanı kapsadığını ifade eden İbiş, "Eğitimden teknolojiye, sağlıktan ekonomiye, kültür sanattan sosyal yaşama kadar uçsuz bucaksız bir alan aslında. Uygulamalı Bilimler Fakültemiz üniversitemizin en genç fakültesi ama bizim de bütün ümidimiz genç fakültemizde. Üniversitemizin koyduğu hedeflerde kalite ve toplumla bütünleşme bakımından fakültemiz güzel bir örnek, daha da zenginleşecek ve büyüyecek. Bu başarıda öğrencilerin her zaman büyük bir rolü vardır, bu anlamda cesaretimizi güçlendirecek olan da siz öğrencilerimiz. Sizlerle daha ileriye, daha yenilikçi boyuta hep beraber gideceğiz" dedi.

Programda çok sayıda öğrenci ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Harun Tanrıvermiş de yer aldı. Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci öğrencilerin sorularını yanıtladı. - ANKARA