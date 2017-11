Bakan Tüfenkci Afet Bölgesinde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fırtına ve hortumdan zarar gören Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bin dönümlük alanda zarar olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, "En kısa zamanda yaraları saracağız" dedi.



Gümrük Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, pazartesi akşamı fırtına ve hortumdan etkilenen Kumluca ilçesi Mavikent bölgesinde incelemelerde bulundu. Üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Tüfenkci'ye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya eşlik etti.



Vatandaşlar, ziyaret sırasında Bakan Tüfenkci'ye sorunlarını anlattı. Ümit Abacı adındaki bir vatandaş, "Biz hortum felaketi yaşadık. Her gelen yetkili sigorta ve evrak soruyor. İşte benim sigortam" diyerek kimliğini gösterdi. Çok sayıda vatandaş sözlerin söylenmekle kalmamasını ve icraata geçilmesini istedi.



"En kısa zamanda yaraları saracağız"



İncelemenin ardından açıklama yapan Bakan Tüfenkci, "Rabbim böyle afetlerle bizleri baş başa bırakmasın. Sevindirici olan bu afetten dolayı vatandaşlarımız bir can kaybı yaşamadı. Sevindirici olan da budur. Ebetteki malın zararı giderilir. Bu zararın giderilmesinde hükümet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Milletvekillerimiz meclis çalışmalarını bırakarak vatandaşlarımızın yanındadır. Valimiz ilk günden beri buradadır. Zararın giderilmesi ve tespiti için çalışmaktadırlar. Bin dönümlük alanda zararın olduğunu görüyoruz. Her kurum kendi üstüne düşeni yapıyor. Asıl amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderebilmektir. Ne kadarını gideririz. Tamamını gideriz, bunu yapacağımız çalışmalarla yakın zamanda ortaya koyacağız. En kısa zamanda yaraları saracağız. Bu alanda ihracata yönelik üretim yapılıyordu. Zararları telafi edip üretimi neresinden yakalayabilirsek yakalayacağız. Burada üretim eksikliğini fırsat bilip kimse ürünlere zam yapmasın. Burada yoksa başka bölgelerimizde yeterli ürünümüz var. Talep fazlalığımız var" dedi. - ANTALYA