Bakan Tüfenkci: "24 Haziran Seçimleri Türkiye İçin Bir Milat"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için bir milat olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Şu veya bu kırgınlıkları bahane ederek Türkiye'nin geleceğine kimse ipotek koymamalı" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyareti sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini ifade ederek, "24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı. Esasında Türkiye bir anlamıyla 16 Nisan 2017 tarihinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyerek 24 Haziran'ı işaret etmişti. O gün sistem değişikliğine evet diyen halkımız inşallah 24 Haziran'da da yine oyları ile bu sistemin uygulamasını hayata geçirecek" şeklinde konuştu.

16 Nisan referandumu öncesinde sistem değişikliğine karşı çıkanların, bugün bu sistemi en iyi biz uygularız diyerek ortaya çıktığını söyleyen Bakan Tüfenkci, "Samimi olmalılar, tutarlı olmalılar ve ilkeli olmalılar. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep tutarlı ve ilkeli siyaset izledik. Türkiye bir makas değişimi arifesindedir. Bu değişiklik ile biz, etkin bir yönetimi, güçlü bir meclisi hedefledik" diye konuştu.

Yeni sistemin iki ayağının bulunduğunu ifade eden Tüfenkci, bunların güçlü hükümet ve güçlü meclis olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 16 yılda AK Parti iktidarlarında 3,5 kat büyüdüğünü kaydeden Tüfenkci, "İnşallah 2023 hedeflerimizi yakalama adına Türkiye'yi 2 kat daha büyütme adına çalışacağız" dedi.

İhracatın 16 yılda 5 kat artığını ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu oranın çok daha artacağını ifade eden Tüfenkci, "Biz her yıl yaklaşık bir milyon gencimize iş AŞ ürettik. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu oranları çok daha yukarı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceğine kimse ipotek koymamalı"

24 Haziran seçimlerin Türkiye için bir milat olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Türkiye'nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Şu veya bu kırgınlıkları bahane ederek Türkiye'nin geleceğine kimse ipotek koymamalı. Cumhur ittifakı ile Türkiye'nin güçlenerek çıkması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin etrafındaki oynanan oyunları görüyoruz. Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyonları, Fırat Kalkanı Operasyonu'nu, PKK/KCK'ya yönelik ve terör örgütlerine yönelik operasyonları hatırlıyorsunuz. Bu operasyonların taşlanabilmesi için bu operasyonların kalıcı olabilmesi için istikrar güven ve huzur çok önemli" dedi. - MALATYA