Bakan Tüfenkci 2018'den Umutlu

EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin gelecek yılki ekonomik beklentilerine ilişkin, "Hizmetin her alanda büyüyerek devam edeceği bir yıl olacağını şimdiden ifade edebiliriz. Biz 2018'i Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir hizmet yılı olarak kabul ediyoruz." dedi.



Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bakımdan 2016'da zor bir yıl geçirdiğini anımsattı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimini yaşayan ülkede, özellikle bazı yurt dışı mihrakların birlikte hareket etmesiyle adeta ekonomik bir terör yaşatılmak istendiğini vurgulayan Tüfenkci, Türkiye'nin bu yaşananları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet üyelerinin kararlı ve yerinde tedbir ve teşvikleriyle yendiğini söyledi.



Yaşananlara rağmen Türkiye'nin 2017'ye güçlü bir şekilde girdiğinin altını çizen Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Bu yıl baktığımız zaman ilk ve ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyümeleri görüyoruz. Üçüncü çeyreği yüzde 11,1 gibi gerçekten dünyada tarihi bir rekorla bitirdik. Dördüncü çeyrekte de beklentilerimiz büyüme yönlü. Bu yaşanan gelişmeler, 2018'e daha umutlu bakmamızı sağlıyor. Bu sadece büyüme rakamlarıyla değil istihdam rakamlarıyla, güven endeksleriyle, milli gelir ve hasılayla, baktığımızda yukarı doğru bir trendin olduğunu görüyoruz."



2018'de istihdam trendi yükselecek



Gelecek yıl da siyasi istikrar ve iradenin ortaya konulacağını belirten Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin uyumlu çalıştığını, bunun da ekonomiye hep olumlu yansıdığını aktardı.



Tüfenkci, Türkiye'nin 2018'de de büyümeye devam edeceğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hizmetin her alanda büyüyerek devam edeceği bir yıl olacağını şimdiden ifade edebiliriz. Biz 2018'i Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir hizmet yılı olarak kabul ediyoruz. Bütün bakanlıklardaki çalışmaları buna göre hazırlıyoruz. Cari açığı azaltacağımız, özellikle güçlü maliye politikamızla beraber güçlü finansal duruşumuz, 2018'e ekonomik anlamda daha umutla bakmamıza vesile oluyor. 2017'de ihracat, büyümeyi destekler şekilde büyüdü. 2018'de bunun devam edeceğine inanıyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme çalışmalarımızın ve gayretlerimizin yılın ilk çeyreğinde meyve vereceğini düşünüyoruz. İstihdam anlamında da 2017'de artan trendin yükseleceğini düşünüyorum."



E-ticarette daha güvenli alışveriş yapılacak



Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanacağını hatırlatan Tüfenkci, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5-20 bin lira idari para cezası uygulanacağını anımsattı.



Bakan Tüfenkci, e-ticaretle uğraşanların bu ay sonuna kadar ETBİS'e bildirim yapması gerektiğini dile getirerek, "Güven damgasıyla beraber e-ticaretin farklı bir noktaya taşınacağını biliyoruz. Şu anda 2017 yılında e-ticaretin gelmiş olduğu seviye, gelecek yıllarda Türkiye'nin bu konuda gidecek epeyce yolu olduğunu gösteriyor. Bu anlamıyla yapmış olduğumuz düzenlemelerin sektöre ivme kazandıracağı, e-ticaretin kurallarının belirleneceği ve kayıt altına alınacağı, daha güvenli ticaretin sağlanacağı bir yıl olacağını görüyoruz." diye konuştu.