Bakan Tüfenkçi: 15 Temmuz Olmasaydı Milli Gelirimiz Bugün 50 Milyar TL Fazla Olacaktı (2)

ÖZHASEKİ, TÖRENE KATILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşilhisar Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz bir yıl içinde yaşadığımız olaylar aslında Cumhuriyet dönemi yaşadığımız olaylara bedel" dedi.



FETÖ'nün darbe girişiminin klasik askeri darbeler gibi olmadığını kaydeden Özhaseki, "Bu ülkenin bekasına kast etme harekatıydı. Allah korusun başarılı olsaydı ülke bölünmüştü. Allah'a hamdolsun bu darbeyi bertaraf ettik. Geçtiğimiz bir yıl içinde bu ülkede bölücülük yapanlar bayraklarını çekerek öz yönetim ilan ediyorlardı. Aklımızla alay ediyorlardı. Ülkemizi parçalamak istiyorlardı. Şükürler olsun 10 binden fazla teröristi çukurlara gömdük. Şimdi dağlar temizlendi. Şimdi canımızı yakmak için suikastlar yaparak, yola bombalar döşeyerek güya 'Biz ölmedik' demek istiyorlar. Artık bittiler. Bunun şahidi benim. Orada insanların yıkılan evlerini yapıyoruz" dedi.



