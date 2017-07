Bakan Tüfenkci: (15 Temmuz'a rağmen ekonomik büyüme yorumu) "2016 yılı çok zor geçmesine rağmen biz 2.9'luk bir büyümeyi yakaladık"

AFYONKARAHİSAR - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkarların 15 Temmuz'da gösterdiği dik duruşa dikkat çekerek, "2016 yılı çok zor geçmesine rağmen biz 2.9'luk bir büyümeyi yakalamış olduk. Bütün beklentilerin ötesinde kredi derecelendirme kuruluşlarını, OECD'yi ve dünya bankasını şaşırtacak şekilde 2017'ye çok güçlü bir başlangıç yaptık. Yakaladığımız yüzde 5'lik büyüme oranı ile de gerçekten ekonomi otoritelerini şaşırttık" dedi.

Bakan Tüfenkci, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarla Özelinde Ulaştırma Sektörü Analizi" toplantısına katıldı. Türkiye'nin bir çok şehrinden esnaf odaları ve kredi kefalet kooperatifi başkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantı kentteki termal bir otelde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Tüfenkci, esnaf ve sanatkarın, ticaretle birlikte, toplumu inşa eden, toplumu ayakta tutan iktisadi ve sosyal hayatın esasında bu milletin omurgası olduğunu kaydetti. Esnafın hep huzurdan yana, istikrardan yana, barıştan yana olduğunu birlikten ve beraberlikten yana olduğunu anımsatan Bakan Tüfenkci, geçtiğimiz yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Esnafın 15 Temmuz'da akşam kurşunlara siper olduğunu gündüzünde ise kepenklerini açtığını belirten Bakan Tüfenkci, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Türkiye 15 Temmuz gibi hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Allah nasip ederse çok kısa zaman sonrada 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünü anacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplumu ile bütünleşen sizler bu darbe girişimine dur dediniz. Demokrasiye sahip çıktınız, ekonomiye sahip çıktınız. Gece meydanlarda nöbet tuttunuz sabah dükkanlarınızı açtınız. 15 Temmuz akşamı kurşunlara siper oldunuz, 16 Temmuz'dan itibaren de kepenklerinizi açtınız iktisadi ve ekonomik hayatın durmaması için elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Millet olarak esasen biz o gün demokrasiyi kurtardık ama aynı zamanda ondan sonraki duruşunuz ile de ekonomiyi kurtarmış oldunuz."dedi.

"15 Temmuz'u hep beraber yaşadık faturalarını birlikte ödedik"

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve geliştiğini vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnafımız dün olduğu gibi milli iradenin yanında oldu, milletinin yanında oldu. Çünkü siz milleti temsil eden ana omurgalarsanız biz böyle olduğuna inanıyoruz. Onun için sizlerden gelen talep ve isteklere hep kulak kabarttık. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık faturalarını birlikte ödedik ama biz de hükümet olarak millet, esnaf ve sanayicimiz fatura ödemesin diye, çarklar, ithalat ve ihracat durmasın diye ekonomimizi yeniden şaha kaldırmak için almış olduğumuz tedbirler sayesinde gerçekten 2016 yılı çok zor geçmesine rağmen biz 2.9'luk bir büyümeyi yakalamış olduk. Bütün beklentilerin ötesinde kredi derecelendirme kuruluşlarını, OECD'yi ve dünya bankasını şaşırtacak şekilde 2017'ye çok güçlü bir başlangıç yaptık. Yakaladığımız yüzde 5'lik büyüme oranı ile de gerçekten ekonomi otoritelerini şaşırttık. Allah'ın izni ile birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe de şaşırtmaya devam edeceğiz."

"Esnaf ve sanatkarımıza bundan sonrada her türlü desteği vereceğiz"

Hükümet olarak esnaf ve sanatkarların ülke için ne kadar önemli olduklarının farkında olduklarını yenileyen Bakan Tüfenkci, "Çalışmalarımızı da buna göre yürütmekteyiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın acımasız rekabete ve piyasa şartlarına karşı mutlaka korunması gerektiğine inanıyoruz. Yine önemli bir şey söylüyoruz ve bunu da hayata geçiriyoruz esnafımızı büyütüp tüccar haline getirmeyi, tüccarımızı büyütüp sanayici yapmayı, sanayicimizde ihracatçı yapmak zorundayız ve bunun için adımlar atıyoruz. Rekabetin sert ve acımasız şartlarında ayakta kalmaya çalışan esnaf ve sanatkarlarımıza şimdiye kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Sicil affını istediniz biz bunu hayata geçirdik ama dirençle karşılaştık"

Son olarak esnaf ve sanatkarla adına yapılan desteklerden bahseden Bakan Tüfenkci, çıkarılan sicil affına ve buna karşı oluşturulan olumsuz dirence değinerek, "Esnaf ve sanatkarlarımız için son dönemde bir çok desteği hayata geçirdik bunlar sizlerden gelen taleplerdi. Ne yaptık? Sicil affını istediniz biz bunu hayata geçirdik ama baktığımız zaman sizlerde şahitsiniz ne kadar dirençle karşılaştığımızın sizlerde farkındasınız. Ama bunun üstüne gitmek için her tülü yolu denedik ve bunu ilk başlardaki sıkıntıları bugün büyük ölçüde aşmış duruma geldik. Esnaf ve sanatkarların 2002 yılında Halk Bankası tarafından kullandırılan kredi miktarı sadece 153 milyon TL iken, bu tutar Haziran 2017 sonu itibari ile 21,5 milyar lirayı aştı. Kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 444 bin 940'a ulaştı

2002 yılından bugüne kadar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 1,5 milyon esnaf ve sanatkarımız 67 Milyar TL faiz indirimli kredilerden faydalanmıştır. Bunların bir kısmı sıfır faizli bir kısmı hazine destekli" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, konuşmasının ardından esnafların sorularını cevaplandırarak isteklerini dinledi.