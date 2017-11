Bakan Tüfenci: "Laboratuvarlarımızda Tek Uygulamaya Geçiyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci, "En kısa zamanda tüm laboratuvarlarımızın akredite olmasını hedefliyoruz. Kamu Laboratuvarlarında Mükerrer Analizlerin Önlenmesi Çalışmalarımız devam ediyor. Laboratuvarlarımızda tek uygulamaya geçiyoruz. Tek numune alınacak ve bütün tahliller bu numune üzerinden yapılıp, bütün kurumlar bu tahlillerden faydalanacak" dedi.



Gümrük Laboratuvarlarının Teknik ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi'nin kapanış toplantısı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Tüfenkci, gümrüklerin piyasalara erişimde hayati bir rol üstlendiğini ifade ederek, ticaretin, dünyanın en ücra köşelerine bile uğrayan bir yolun, her sınırda mutlaka gümrüklerden geçtiğini, gümrüklerin yerel ticaretin uluslararası düzeye açıldığı kapılar olduğunu belirtti. Gümrüklerde basit bir eşya giriş çıkışından çok öte, önemli ekonomik ve politik sonuçları olan bir küresel lojistik sürecin sevk ve idare edildiğini vurgulayan Tüfenci, "Burada işler hızlı, kolay ve emniyetli yürütüldüğü oranda ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerine de yön verilir. Bakanlığımız bünyesinde ticaret ile gümrüklerin birleşmesi; haksız rekabetin önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin etik kurallar çerçevesinde yapılması, tüketici haklarının korunması bakımından son derece verimli çalışmalar ve uygulamalar yapmayı mümkün kılmıştır. Yurt dışından başlayarak ülkemizdeki nihai tüketiciye ulaşan arz zincirinin tüm halkaları, bu yapılanma ile birbirine bağlanmıştır" diye konuştu.



"İnsanımızı faaliyet alanlarımızın merkezine yerleştiren bir anlayışla çalışmaktayız"



Türkiye'yi dünyanın hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tüfenkci, yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti en modern yaklaşımlarla engellemek, iç ve dış ticarette yenilikçi anlayışlar ortaya koyarak sektörel büyümenin önünü açmak istediklerini kaydetti.



"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, yasal ticareti kolaylaştırmaktır" diyen Tüfenkci, bu amaçla belirledikleri politikaları şu şekilde sıraladı:



"Yasal ticaretin kolaylaştırılması; yasa dışı ticaretle daha etkin mücadele edilmesine, gümrük işlemlerinden kaynaklanan formalitelerin azaltılmasına, buna bağlı olarak da gümrük işlem maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesine imkan sağlamak, kayıt dışılığı en aza indirmek, şeffaf bir yapıya ulaşmak ve hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın ayrıcalıklarından en üst düzeyde yararlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak, piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından güvenlik şartlarını sağlaması gerekliliğinden hareketle, insanımızı faaliyet alanlarımızın merkezine yerleştiren bir anlayışla çalışmaktayız. Bilişim alanında önemli atılımlar gerçekleştiren Bakanlığımız, 'Dijital Gümrükler' konseptine bağlı olarak hizmet vermektedir. Modern, entegre, izlenebilir ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, gelişmiş bilişim sistemlerimizi son teknolojiyi takip ederek güncelleme ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bu faaliyetler ticari mahremiyet gözetilerek, bilişim güvenliği esasları çerçevesinde yürütülmektedir."



Gümrük laboratuvarlarında yapılan düzenlemeler



Ağustos 2006'da yapılan düzenleme ile fiilen analiz yapamayan veya az sayıda analiz yapabilen laboratuvarlar yerine, az sayıda ama yüksek kapasiteli laboratuvarlar kurulması hedeflendiğini belirten Tüfenci, laboratuvarların önceki halinde çok basit analizler yapıldığını, çoğu kez belge incelemesiyle rapor yazıldığını hatırlattı. Tüfenci, gelinen noktada, özellikle kalite analizi denilen GTİP tespiti dışında amaçlarla istenen bazı tahliller hariç, başka kurumlardan gelen, normalde laboratuvarlarda yapılmayan analizlerin bile yapılabilir duruma geldiğini söyledi.



Tüfenkci, "2006 öncesiyle karşılaştıracak olursak gümrük laboratuvarlarının tamamıyla değiştiğini söyleyebiliriz. Bu süreçte 2011 yılında en yüksek kapasiteli İstanbul laboratuvarının cihaz alımının tamamlanması, akreditasyona ilişkin ilk eğitimlerin alınmaya başlanması, fiilen akreditasyon sürecine başlanması, LARA programının 2015 yılında tüm laboratuvarla kullanılmaya başlanması önemli aşamalar olarak belirtilebilir. Bakanlığımız laboratuvarlarının yenilenmesi kapsamında; 6 laboratuvarımıza bugüne kadar 35 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın yaklaşık 4 milyon euro'luk kısmı Avrupa Birliği Projesi ile yapılmıştır. Yeterli sayıda ama yüksek kapasiteli laboratuvarlar hedefimiz çerçevesinde, cihaz eksikleri giderilmiş, personel sayımız yeterli olmasa da ihtiyaca cevap verir ölçüye ulaşmıştır. TASİŞ Genel Müdürlüğümüzle bu konuda çalışmalar yürütmektedir. 2011 yılında başlanan akreditasyon çalışmaları da, raporların TÜRKAK tarafından öngörülen standartlara uygunluğunu sağladığı göstermesi bakımından önemlidir. Bakanlığımız bünyesinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin'de olmak üzere 6 gümrük laboratuvarı hizmet vermektedir. Kocaeli, Mersin ve Bursa Laboratuvar Müdürlüklerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bu laboratuvar müdürlüklerine ait yeni bina yapımına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.



"Akreditasyon çalışmalarını önemsiyoruz"



Raporlama sürecinin LARA programıyla yapılmasının, raporların elektronik olarak ilgili gümrük müdürlüğüne iletilmesi, kağıt ortamında rapor gönderilmemesinin de, güvenli ve hızlı işlem yapma imkanı sağladığını aktaran Tüfenkci, programın kullanılmaya başlandığı günden bu yana toplamda 94 bin 500 beyanname ve 180 bin numunenin işlem gördüğü bilgisini verdi. LARA'yı geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Tüfenkci, "Bu proje ile; stok takipleri, imha süreçleri gibi aşamaların elektronik olarak yapılması, daha detaylı sorgulama ve analiz modülleri eklenmesi, karekod uygulaması ile numunelerin izlenebilmesi, kalibrasyon süreçlerinin takibi gibi modüllerin sisteme eklenmesi öngörülmektedir. Ayrıca akreditasyon çalışmalarını da önemsiyoruz ve en kısa zamanda tüm laboratuvarlarımızın akredite olmasını hedefliyoruz. Kamu Laboratuvarlarında Mükerrer Analizlerin Önlenmesi Çalışmalarımız devam da ediyor. Laboratuvarlarımızda tek uygulamaya geçiyoruz. Tek numune alınacak ve bütün tahliller bu numune üzerinden yapılıp, bütün kurumlar bu tahlillerden faydalanacak. Böylelikle zaman kaybı ve maliyeti aşağı çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Programda Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo da yer aldı. - ANKARA