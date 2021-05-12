Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da
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Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da

Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesi Güllüve köyünde bulunan Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret ederek özel harekat polislerini ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu daha sonra iftar için şehit evine gitti. Bakan Soylu, iftar sonrası üs bölgesine geçecek.

(Metin Tek/ İHA)

Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da
Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da
Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da
Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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