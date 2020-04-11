Bakan Süleyman Soylu Açıkladı: "Erken Açıklasaydık Marketlere Akın Olurdu"
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Muharrem Sarıkaya, Süleyman Soylu, Habertürk, Teknoloji

Bakan Süleyman Soylu Açıkladı: "Erken Açıklasaydık Marketlere Akın Olurdu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının neden iki saat önceden duyurulduğuna ilişkin soruya yanıt

11.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:52
Bakan Süleyman Soylu Açıkladı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının neden iki saat önceden duyurulduğuna ilişkin soruya yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Bakan Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının neden iki saat önce açıklandığı hakkında şunları söyledi:

"Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?

Hemen belirteyim ki, geçmiş tüm kararlar gibi bu karar da Bilim Kurulu'nda uzun tartışmalardan sonra alınmış. Hatta yasağın gününün sadece hafta sonu ile sınırlı kalmasından tutun da 4 gün serbest 3 gün yasak veya tersine kadar birçok öneri gelmiş. Ancak havanın ısınması da göz önünde tutularak en azından bu hafta sonu insanların evlerinde kalmasının sağlanması yönünde bir adım atılmış."

10 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 47.029 oldu. Toplam can kaybı ise 1.006'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.667, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.423 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.062 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 307.210 olduğu açıklandı.

Kaynak: Tamindir

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