KASTAMONU (DHA) - Bakan Soylu: Zannetmeyin ki afet bölgelerinden ayrıldık, her şeyi bir vesileyle tamamlayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerine değinerek, "Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Köylerimizin yollarından, tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi bir vesileyle orada tamamlamış olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen 'Kastamonu Tanıtım Günleri Fuarı'nın açılışını yaptı. Programa, Bakan Soylu'nun yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan Soylu, dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu belirterek, "Elbette bu sınavlarda verdiğimiz sabır, ortaya koyduklarımız, birliğimiz ve beraberliğimiz Allah'ın bizi sınamasıdır, imtihanıdır. Bu rahmet, bu coğrafyanın kendine ait güzelliği, nuraniliği insanların yüzüne sinmiş teslimiyeti bizim Kastamonu'da bulunduğumuz o süreç içerisinde bizi Kastamonu'ya da meftun etmiştir. Kastamonu'nun insanına da aşığız, tarihine de aşığız. Zorluğuna da kolaylığına da güzelliğine de nazına da her birine aşığız. Ama yaşandıkça bu aşkların büyüdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -