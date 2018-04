Bakan Soylu: "Zalimin Bayrağını Değil, Mazlumun Bayrağını Savunuyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teknolojik üstünlüğümüz, dijital üstünlüğümüzü ne kadar arttırırsak güvenliğimiz, asayişimiz, huzurumuz daimi noktaya gelir" dedi.

Emniyet Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehit ve gazi aileleri için yemekli program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Cumartesi gecesi Afganistan'a gittik. Her yurt dışına çıkışımızda, her attığımız adımda hangi milletten, hangi dinden olursa olsun her karşılaştığımız insanda milletimize karşı muhabbetlerini, saygılarını ve duydukları yüksek güveni görünce bu asil milletin bir parçası olmaktan büyük bir onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu toplantılar bizim gözümüzle gördüğümüzden daha kalabalık, çünkü şehitlerimiz manevi varlıklarıyla bizlerle beraberdir" diyen Soylu, "Allah onlardan da, sizlerden de, 173 yıldır bu teşkilata emek veren, vatanın ve milletin emniyeti için canını ortaya koyan herkesten razı olsun" diye konuştu.

Türkiye'nin sonradan kurulan bir ülke ve millet olmadığını belirten Soylu, "Tarihimizi, medeniyetimizi, ahlakımızı, birikimlerimizi ve hatta mezarlarımızı bile unutturmak istiyorlar. Buraya Orta Asya'dan göçüp geldiniz diyorlar, doğru. Ama biz de Anadolu'ya çok şey verdik. Anadolu'ya elimiz boş gelmedik. Tük milleti Anadolu'nun eksik parçasıydı, geldik ve o eksik parçayı bizler tamamladık. Bu bin yıllık sürede sadece savaşmadık. Devletler kurduk, büyük medeniyetler inşa ettik. Biz köklü büyük bir devletiz. Eğer biz bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda evlatlarımızın terörle verdiği mücadeleyi kahramanca, başarıyla ortaya koyabiliyorsak bunu sadece silahımızın gücüyle değil, mazimizden aldığımız güç ve ruhla yapıyoruz. İşte birilerinin itiraz ettiği nokta tam da burası. Çünkü onlar bizi hep 19'uncu yüzyılın başındaki hasta adam olarak görmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Size gurur duyacağınız iki rakam vereceğim. Birincisi; Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı memnuniyet araştırmasında Türkiye'de kamu hizmetleri içerisinde asayiş hizmetleri milletimizin memnuniyeti açısından yüzde 74.4 ile birinci sırada. İkincisi ise Türkiye'de kamu kurumları içerisinde milletimizin güven duyduğu teşkilat yüzde 63.3 ile Türk Polis Teşkilatı'dır."

"Teknolojik üstünlüğümüz, dijital üstünlüğümüzü ne kadar arttırsak güvenliğimiz, asayişimiz, huzurumuz daimi noktaya gelir"

Terörle mücadelede çok etkili olacak bir kamera üretildiğini açıklayan Soylu, "El birliğiyle teknokentimizde öyle bir şey üretildi ki, daha önce birkaç kez denedik, kullandık olmadı ama en sonunda gerçekleşti. Gece ve siste yaklaşık 500 metreden 1 kilometre ötesini çok rahatlıkla görebileceğimiz yerli bir kamera üretildi. Artık siste terör örgütünün veya herhangi bir anlayışın gelip baskın yapabilmesine imkan yok. Sınırlarımız çok daha iyi gözetlenecek. Güvenlik kuvvetlerimiz bu milli ve yerli yazılımla araçlarında giderken farlar yanmadan 300-500 metre civarını çok rahat görebilecekler. Teknolojik üstünlüğümüz, dijital üstünlüğümüzü ne kadar arttırırsak güvenliğimiz, asayişimiz, huzurumuz daimi noktaya gelir. Artık yaklaşık 2-3 saniye içerisinde yeni kimlik kartları ve bir okuyucuyla beraber güvenli seyahatler için gerekli kontroller yapılabilecek. Yani bir taraftan ülkemizin gücünü, diğer taraftan da teknolojik kabiliyetleri yükselterek halkımızın huzurunu, güvenliğini sağlayabilecek dijital alt yapıdan personel kapasitesine kadar bu kurumu çağın ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz" diye konuştu.

Bekçilerle ilgili açıklamada bulunan Soylu, "Bir 5 bin verdik, 7 bin verdik, bir 7 bin daha verdik, inşallah bir 7 bin hazırlığını yapıyoruz. Ondan sonra da bir 10 binin hazırlığını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gece yarısı bizim güvende olduğumuzu hisseden bekçilerimiz de görevlerine mahallelerde devam edeceklerdir. Bunların yanında sürücü belgesi, pasaport ve araç tescil belgesi gibi büro işlerini noterlere ve nüfus genel müdürlüğüne verdik. Artık arabanın ruhsatını noterler veriyor. Şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde işlem yapıldı ve en ufak bir sorun söz konusu değil" dedi.

"Zalimin bayrağını değil, mazlumun bayrağını savunuyoruz"

"Jandarma, polis, asker, korucu, sahil güvenlik hep beraber omuz omuza çalışıyoruz, sadece fiili olarak değil, bilgilerimizi de birbirimize aktarıyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Soylu, "Geçen yıl 400 motosiklet aldık. Şiimdi trafik polislerinin de ihtiyacı var. 284 tane de normal aldığımızın dışında onlara alıyoruz. 200 tane daha aldığımızda 10-15 yıl polisimizin motosiklet ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Birilerinin Türkiye'yi ısrarla yangın yeri gibi göstermek istediğini vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye dünün Türkiyesi değildir. Türkiye bugün döviz operasyonlarıyla, küresel terörün tamamıyla mücadele ederken yüzde 7.4 büyüyen bir ülkedir. Bu başarı hepimize ait bir başarıdır. Şehitlerimizin, gazilerimizin, onlara olan inancımızın başarısıdır. Bedel ödenerek bugünlere gelindi, sıkıntılar çekilerek bugünlere gelindi ama inanıyorum ki bunların hepsinin karşılığı olacaktır. Çünkü zalimin bayrağını değil, mazlumun bayrağını savunuyoruz."

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise, "Emniyet Teşkilatımız 173 yıldır yaşamın değişen şartlarını takip eden, engin tecrübesi ve eğitimli insan gücüyle dünyada örnek gösterilen bir teşkilat haline gelmiştir. Bugün artık başka milletlerin polis teşkilatlarını eğiten teşkilatımız, suçla mücadelede de en büyük mücadele anlayışını benimsemiştir. Teşkilatımız yalnızca karada değil, 101 deniz aracıyla denizlerimizde, 54 hava aracıyla da göklerde bu görevini sürdürmeye devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında alnının akıyla başarılar gösteren teşkilatımız, bugün de Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğimizle tarihimize altın harflerle bir kahramanlık destanı yazıyor. Tüm bu başarıların elbette bir bedeli oldu. Bu bedel de şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlığıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA