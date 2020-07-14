Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: -"15 dakikada 175 kilogramlık bir yağmur" -"Türkiye'de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün sel felaketinin yaşandığı ve 4 kişinin...

14.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:35

Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

-"15 dakikada 175 kilogramlık bir yağmur"

-"Türkiye'de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız"

ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün sel felaketinin yaşandığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçeye 15 dakika 175 kilogramlık yağış düştüğünü belirten Bakan Soylu dere yataklarında ev yapan vatandaşları uyararak, "Vatandaşlardan talebimiz özellikle sel bölgelerinde dere kenarlarına şuraya yakın olsun, yola yakın olsun, manzaraya yakın olsun gibi bir anlayışla yapılabilecek her ev bir risk. Yarın bilmediğimiz bir 10-15 dakika içerisinde bize ve bizden sonra gelebilecek nesillerin başına bir felakete yol açabilir. Bir ev mirası bırakırken aslında bir kaza mirası bırakmış oluruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Rize'deki incelemelerinin ardından önceki gün tamamlandığında dünyanın en büyük 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Baraj inşaatında çalışan işçilere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Yusufeli Barajı ve HES inşaatında da incelemelerde bulunan Bakan Soylu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yusufeli ilçesine 15 dakikada 175 kilogram yağış düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye'nin en büyük şantiyesindeyiz. Yusufeli barajı hem ekonomimize hem enerjimize hem de geleceğimize büyük bir katkı sağlıyor. Burada hali hazırda bin 500'ün üzerinde insanımız bu baraj inşaatını zamanında yetiştirmek için çaba sarf ediyorlar. Rize'de hem Çayeli'nde hem Madenli'de hem de İkizdere'de dün olanın biraz daha yoğun yağış şeklinde olan afet burada gerçekleşti. 4 vatandaşımızı burada kaybettik. Birisini şantiye içerisinde kaybettik aileyi ile araçla beraber yukarıdan aşağıya doğru gelen sel savurup buraya attı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Arkadaşlarımız şantiye yetkilileriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını, alınabilecek tedbirleri bugüne kadar Valimizin koordinasyonunda gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Burası bir şantiye ve baraj bitmek üzere. Diğer gördüğümüz yerlerde aynı kanaatteyiz. Gerek deprem gerekse sel felaketi gerek diğer afetlere açık bir ülkeyiz. Bunun için tedbirlerimizi en yüksek noktada almalıyız. 15 dakikada 175 kilogramlık bir yağmur. Yoğunluklu bir yağış ve bu hakikaten daha büyük felaketlere yol açabilecek bir yoğunluk. O açıdan şunu ifade etmek gerekir bu bölgelerde bununla karşılaşmamız olasıdır. Olabilir. Biz devlet olarak elimizden geldiğince bu bölgedeki bütün dere ıslahlarını yapmaya çalışıyoruz. O kadar yoğunluktaki yağmurlarda bu kadar dere ıslahları olmamış olsaydı daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalabilirdik. Israrla vatandaşlardan talebimiz özellikle sel bölgelerinde dere kenarlarına şuraya yakın olsun, yola yakın olsun, manzaraya yakın olsun gibi bir anlayışla yapılabilecek her ev bir risk. Yarın bilmediğimiz bir 10-15 dakika içerisinde bize ve bizden sonra gelebilecek nesillerin başına bir felakete yol açabilir. Bir ev mirası bırakırken aslında bir kaza mirası bırakmış oluruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız"

Vatandaşlarla uyarılarda bulunarak dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Soylu, "Net bir şekilde helikopterden bakarken tekrar birçok örneği ile gördüm. Dere yataklarına yapıyorsunuz ama oraya gelen yollara bir şey yapabilme imkanına sahip değilsiniz. Eğer oraya gelen yollara da yani suyun aktığı yollara yönelikte ev yaparsanız bu derenin taşmasıyla suyun geldiği noktadaki ev aynı noktadadır. Onun için bu konuda hem belediyemizin hem vatandaşımızın hem de bizim hep beraber bu kurallara ilkelere uymamız gerekir. Aksi taktirde bu felaketler canımızı daha çok acıtır. Vatandaşımızın şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Türkiye'de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız. Bunun için tedbirler almalıyız. Buna ait tedbirleri devlet ve millet olarak ortaya koymalıyız. Dün sabah yaklaşık 5 saat afet danışma kurulumuzla toplantı yaptık. Profesörlerimiz, TÜBİTAK, Kandilli Rasathanesi var birçok disiplinden insan var. Buna nasıl tedbir alabiliriz diye yaptık. Öğleden sonra da bu meselelerle karşı karşıya kaldık. Onun için ilk önce tedbir sonra tevekkül sonra taktir. Biz tedbiri almak zorundayız. Tedbiri almadan bütün bunları yapabilme kabiliyetine sahip olamayız. Onun için tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elbet bütün bunlardan sonra yine yoldan geçerken suyun akmasıyla araç yuvarlanıp gibi yine bir kazayla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bizim görevimiz bu riskleri birey, kurumlar ve devlet olarak en az seviyeye indirebilmektir. Şantiyede çalışan bütün işçilerimize Cumhurbaşkanımızın hem selamları hem de geçmiş olsun dilekleri var. Talimatıyla gelmiş olduğumuzu bilmenizi isterim. Gece yarısından itibaren hem tespit çalışmaları yapıyoruz hem de bu konuda arama-kurtarma çalışmalarının nasıl olabileceği konusunda arkadaşlarımız ile değerlendirmede bulunduk. Allah böyle felaketler göstermez bize de tedbirlere en yakında almayı vatandaşlarımıza da bu tedbirlere uymayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitleri 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Özel Harekat Polisi Erol İnce'nin ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü Dünya
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı Güncel
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ezgi Mola Demet Akbağ Mabel Matiz
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 18:36:50. #1.15#
title