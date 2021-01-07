Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyor
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Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyor

07.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:49
Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaştı. Görüntüde, düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi yaşadığı görüldü. Türk karasularına itilen düzensiz göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması da görüntüde yer aldı. Kurtarılanlar arasındaki düzensiz göçmen, "Botta 3 saat geçirdik ve Yunanistan'a ulaştık. Bir bot gördük. Gördüğümüz bot Yunan botuydu Türk botu değildi ve bize yardım edeceklerini düşünerek yardım istedik. Geldiler ve bizi takip etmeye başladılar sonra motorumuzu aldılar ve geri gitmemizi söylediler. Türk Sahil Güvenliği gelip bizi kurtarana kadar bizi takip ettiler" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu mesajında, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Frontex'i ve Avrupa Parlamentosu'nu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyor
Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyor
Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyor
Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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