İçişleri Bakanı Soylu'dan AB İçişleri Komseri Johansson'a Yunanistan tepkisi
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İçişleri Bakanı Soylu'dan AB İçişleri Komseri Johansson'a Yunanistan tepkisi

21.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:02

- İçişleri Bakanı Soylu'dan AB İçişleri Komseri Johansson'a Yunanistan tepkisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

- İçişleri Bakanı Soylu'dan AB İçişleri Komseri Johansson'a Yunanistan tepkisi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca kurtarılan göçmen korku dolu anları anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u etiketleyerek paylaştı.

Soylu yaptığı paylaşımda,

"Sayın Komiseri Ylva Johansson Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca konuyla ilgili İzmir Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10'da İzmir ili Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan AB İçişleri Komseri Johansson'a Yunanistan tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan AB İçişleri Komseri Johansson'a Yunanistan tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan AB İçişleri Komseri Johansson'a Yunanistan tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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