Bakan Soylu, Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği bölgeleri inceledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği bölgeleri Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla gezdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği bölgeleri Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir ziyareti kapsamında, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ile Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'ndan hareket eden TCSG-311 botuna (Kaan 33) bindi. Soylu, Ayvalık Adalar Bölgesi güzergahında incelemelerde bulundu. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği bölgeleri inceleyen Soylu, Yunanistan'ın geri itmeleriyle ilgili Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Kd. Binbaşı Sadun Özdemir'den bilgi aldı.

Görüntü dökümü:

- Bakan Soylu'nun bot ile bölgeyi gezmesi

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı