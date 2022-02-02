Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan sınır birlikleri tarafından İpsala Sınır Kapısı'nda geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini belirtti. Donarak yaşamını yitiren göçmenlerin fotoğraflarını da paylaşan Soylu, "Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.