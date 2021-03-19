Bakan Soylu, Yunanistan'ın darbettikten sonra ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarıldığı anların videosunu paylaştı Açıklaması
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Bakan Soylu, Yunanistan'ın darbettikten sonra ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarıldığı anların videosunu paylaştı Açıklaması

19.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:38
Bakan Soylu, Yunanistan'ın darbettikten sonra ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarıldığı anların videosunu paylaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atılan göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atılan göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerinin gece 7 göçmeni darbederek eşyalarını aldığını, ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak can yeleği ve bot olmadan denizde ölüme terk ettiğini belirtti.

Soylu'nun paylaşımındaki videoda göçmenlerden birinin kurtarıldığı anlar yer alıyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine getirilen göçmenlerin bileğinde kelepçe olduğu görülüyor.

Videoda konuşması yer alan Muhammed adlı göçmen, 16 Mart'ta İzmir'in Çeşme ilçesine gelmelerinin ardından Yunanistan'ın Sakız Adası'na gittiklerini belirterek, "Sakız Adası'nda 2 gün kaldık. Sonra telefonlarımızı, paralarımızı aldılar, dövdüler. 7 kişiydik, ayaklarıyla attılar. Şimdi 3 kişiyiz, 4 kişi nerede bilmiyorum. 1 kişinin öldüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, göçmenlerden 3'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün kurtarıldığı, biri için arama çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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