Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İçeride PKK'ya karşı müthiş bir mücadele halindeyiz.

Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi
10.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:19

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İçeride PKK'ya karşı müthiş bir mücadele halindeyiz. Yılbaşından bu yana 62'si üst düzey yönetici, 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Soylu, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, törendeki konuşmasına önceki gün Samsun'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü takip eden ve geçirdiği kazada hayatını kaybeden Adem Keskin ile Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memurları Adnan Kısar ve Osman Gül'ün yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

'İLK ETAPTA 500 KİŞİ ALINACAK'Koruma Eğitim Akademisi'nin açılışının gecikmiş bir adım olduğumu ve bunun Türkiye'de ilk kez olduğunu dile getiren Bakan Soylu, koruma akademisinden mezun olmayan polislerin bundan sonra korumalık yapamayacağını söyledi. Akademide uluslararası standartlarda eğitim verileceğini, ilk etapta 500 kişinin eğitime alınacağını belirten Bakan Soylu, eğitim alacak personele seslenerek, "Korumalısınız ama kırmamalısınız" dedi.'PKK, KÜRESEL GÜÇ OLAN ABD İLE PETROL ANLAŞMASI YAPABİLİYOR'Bakan Soylu, koruma anlayışının artık değiştiğini belirterek, "Küresel terör örgütleri devletleri tehdit eder hale geldiler. İşte DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta neler yaptığını hepimiz gördük. İki devletin otoritesini tamamen sarstı. Kısmen de yok etti. Ancak Türkiye'nin ciddi operasyonları sayesinde bir gerileme yaşatılabildi. Öte yandan gerilediği bölgelere de bir başka terör örgütü PKK ve YPG yerleşti. ve o örgüt bugün küresel bir güç olan ABD ile petrol anlaşması yapabiliyor. Bugün içeride bitme noktasına gelen PKK, DEAŞ'ın sarstığı iki devletin topraklarında maalesef hem Avrupa hem de ABD ile ortak hareket edebiliyorlar. İçeride PKK'ya karşı müthiş bir mücadele halindeyiz. Yılbaşından bu yana 62'si üst düzey yönetici 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi" diye konuştu.FETÖ ile mücadelenin de sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Sadece 2020'nin başından bugüne kadar 6 bin 896 FETÖ operasyonu yapıldı. 10 bin 814 gözaltı bin 681 tutuklama gerçekleşti" ifadesini kullandı.'EGE'DE HALA GÖÇMEN BOTLARI BATIRILIYOR'Dünyanın küresel terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'ye teşekkür borcu olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi: "Sadece küresel terörle mücadelede değil göç meselesinde de teşekkür borcu vardır. Onların tetiklediği göçü Türkiye başarıyla yönetmiştir. Ege'de hala göçmen botu batırıyorlar. Maalesef botlara şişi batırıyorlar ve üzerindeki kişileri ölüme terk ediyorlar. Bu bir hayvanlıktır, tam bir hayvanlıktır. Buradan Avrupa'ya birkaç söz söylemek isterim. 'Frontex' diye uydurma bir teşkilat kurdular. Kurdukları teşkilatın bir tek amacı var. Yaptıkları rezillikleri örtmek, çamaşır suyuyla temizlemek."UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEUyuşturucu ile mücadele konusunda da Avrupa'nın Türkiye'ye teşekkür borcu olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Yılbaşından bu zamana kadar yakaladığımız kök keneviri miktarı 64,8 milyondur. 6 milyon 150 bin ecstasy, bir milyon kaptamon, 33 ton esrar, 6,3 ton eroin yakaladık. Yılbaşından beri uyuşturucu suçundan tutuklanan kişi sayısı 12 bin 319, yaptığımız operasyon ise 80 bin 11'dir" dedi.'21'İNCİ YÜZYILDA MASKE KORSANLIKLARINI GÖRDÜK'Bakan Soylu, Türkiye'nin suçla mücadele alanındaki başarısının koronavirüs salgını karşısında da gösterdiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Dünyanın gelişmiş ülkelerinin hep birlikte maske savaşlarını gördük. Oysa Türkiye bu süreci; hem ülkenin kamu düzenini bozmadan hem üretim ve tedarik zincirini aksatmadan hem de sağlık sistemini kilitlemeden çıkmasını bildi. Pek çok tedbiri hızlıca aldık ve hayata geçirdik. İşte geçen 6 Ağustos'ta hem farkındalığı arttırmak hem de ufak tefek aksaklıkları gidermek için denetim yaptık. Cumadan başlayan ve hafta sonu da devam eden düğün, nişan, sahil, tatil yöresi denetimlerini devam ettirdik. ve bunları yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Yarın yine tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz. Bu denetimlerin önemli amacı; rehberlik, vatandaşımızı uyarmak, salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek ve milletimizle başarıya ulaşmak. Burada maksadımız işlem yapmaktan ziyade bir gerçeği birbirimizle paylaşmak olduğu için kamuoyuna önceden ilan ederek haberli bir denetim yapıyoruz."

Bakan Soylu, il salgın denetim merkezlerinin bu haftanın sonuna kadar tüm illerde oluşturulacağını, bunun için Kırıkkale'nin pilot il seçildiğini ve uygulamada güzel sonuçlar alındığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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