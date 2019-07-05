Bakan Soylu: "Yerel trafik projelerinin ciddi farkındalık oluşturacağına inanıyorum"
- "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısında konuştu.
- "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısında konuştu.
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Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
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