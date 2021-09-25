Bakan Soylu, yenilenen Iğdır Nüfus Müdürlükleri'ni sosyal medyadan tanıttı

IĞDIR (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak tanıttı.

Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülen nüfus müdürlüklerinin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Iğdır il ve ilçe nüfus müdürlükleri yeni konseptlerine kavuştu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Iğdır'a, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Iğdır'da, İl Nüfus Müdürlüğümüz ile Merkez ilçe, Aralık, Karakoyunlu İlçe Müdürlüklerimiz, yeni konseptle hizmete hazır" ifadelerini kullandı. - IĞDIR