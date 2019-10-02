Bakan soylu: yaya geçitlerinde ölüm oranı yüzde 34,5 azaldı

02.10.2019 17:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Yaya geçidi' nöbetine katıldı. Bakan Soylu, "Bu yılbaşından itibaren yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm oranı, geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldı" dedi.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla bugün 200 bin polis ve jandarma, ülke genelindeki 20 bin yaya geçidinde 2 saat nöbet tuttu. İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara'da nöbete katıldı. 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' sloganıyla Yenimahalle ilçesindeki Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda düzenlenen nöbete katılan Bakan Soylu, öğrencilerle sohbet edip, trafik kurallarını hatırlattı.

'ÖLÜM ORANI YÜZDE 34,5 AZALDI'

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Soylu, yayalara ilk geçiş hakkı tanıyan kanunun, geçen yıl 2018 yılı Ekim ayında yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu yılbaşından itibaren yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm oranı, geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldı. Asılda ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor. Elbetteki bu bizim için yeterli değil? 6 bini okulların önünde olmak üzere toplam 20 bin yaya geçidinde yaya görselleri oluşturduk. 'Önce yaya' diyen, 'ence hayat' diyen ve bunlarla beraber hem sürücüyü dikkate sevk eden hem de farkındalık oluşturan bu görselleri tamamlamaya çalışıyoruz. Buradan valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım. Bu görseller, hem sürücü için hem de buradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayışı belirtmektedir" dedi.

'SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN HER HATANIN BEDELİ ÖDETİLİR'

Daha sonra yayalara öncelik veren düzenleme hakkında konuşan Bakan Soylu, "Işıkla kavşaklarda ve polisin olduğu kavşaklarda, üstünlüğü belirleyen ışık ve polistir. Yani kırmızı yanıyorsa yayaya, yaya duracaktır. Yeşil yanıyorsa yaya geçecektir. Ancak ışığın olmadığı ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinin tamamında üstünlük yayadadır. Yaya, yola adım attığı andan itibaren sürücü yaya geçidinden önce durmalı ve yayayı beklemelidir. Temel kural budur. Bu konuyu hem kameralardan hem helikopterle hem drone'lar ile takip ediyoruz. Televizyonlara ve sosyal medyaya yansıyan her hatanın bedeli, trafik görevlilerimiz tarafından ödetilmektedir" diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde düzenlenen yaya geçidi nöbetine katıldı.



Görüntü Dökümü:

-Bakan Soylu'nun okula gelişi

-Bakan Soylu'nun öğrencilerle sohbeti

-Bakan Soylu'nun açıklaması

-Yaya geçidinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: ?Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -

Kaynak: DHA