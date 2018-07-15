Bakan Soylu, Yaralı Özel Harekatçıdan Bahsederken Duygusal Anlar Yaşadı

Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Van'da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan özel harekat polisinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Soylu, sesi titreyerek yaptığı konuşmada, ağır yaralanan özel harekat polisinin sadece kendisinin değil, tüm vatan evlatlarının namuslu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için kendisini feda ettiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, 13 kişinin şehit olduğu Ankara Emniyet Müdürlüğünde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleriyle birlikte şehitlerin fotoğraflarına karanfil bıraktı.

Turgut Aslan törende konuştu: "Demokrasi kazandı, millet kazandı"

FETÖ'cü darbecileri durdurmak için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına gelen ve burada darbeciler tarafından başından vurularak gazi olan TEM Daire Başkanı Turgut Arslan da törene katıldı. Kürsüye çıkan ilk isim olan Arslan, törendekilerce uzun süre alkışlandı. Bu cennet vatan ve millet için mücadele ettiklerini vurgulayan Arslan, "Bu millete düşman gibi silah çektiler. Demokrasi kazandı, milletimiz kazandı. Bizler mücadelemize aynı cevapla devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun, sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende bulunan şehit yakınları ve gaziler, Arslan'ın bu sözleri üzerine, "Senden de Allah razı olsun. Sana dokunan hainlerin elleri kırılsın" dedi. Arslan da kendisine gösterilen destek için teşekkür etti.

"Biz, o gece kanı bozuklarla çatıştık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurulan hain planların bu büyük milletin mucizesiyle nasıl yerle bir edileceğini Turgut Arslan'ın gösterdiğini ifade ederek, "Keşke Akif olsaydı da 15 Temmuz'u bu milletin yüreğiyle anlatıverseydi. Bizden sonraki nesiller yüzlerce yıl sonra 15 Temmuz'un nasıl bir ihanet, nasıl bir tuzak, nasıl bir hain plan olduğunu çok daha güzel bir şekilde anlayabilselerdi. Burada şunu ifade etmek istiyorum; bu mekan çok önemli bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Biz, bu ülkenin evlatlarıyla çatışmadık, vatanına milletine bağlı askeriyle çatışmadık. Biz, o gece nüfus kağıdı bizimle aynı ama kanı bizimkinden farklı mahluklarla, kanı bozuklarla çatıştık" diye konuştu.

"Ülkemizi temizledik, yolumuza devam ettik"

Hain darbe girişimi gecesi çalı çırpıyı tek hamlede söktüklerini kaydeden Soylu, "Ülkemizi temizledik, yolumuza devam ettik. Şimdi birileri yüzlerini buruşturuyor. Anlatmayalım, konuşmayalım istiyorlar. Kimse kusura bakmasın unutamayız. Allah bizden bunun hesabını sorar" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet asla unutamaz"

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lütfen burayı herkes iyi dinlesin, kulak versin. 8 yıl sonra ikiz çocuk sahibi olup 15 Temmuz gecesi 'vatan elden gidiyor' diye evden çıkarken 'çocukların var gitme' diyen ev halkına 'çıkanların çocukları yok mu?' diye cevap veren ve çıkıp gazi mekanda şehit olan 34 yaşındaki Ömer İpek'i unutamayız. Yine burada şehit olan 22 yaşındaki gencecik evladımız elektrikçi Halil Işık'ı unutamayız. 43 yaşındaki kasap Hüseyin Gültekin'i unutamayız. Burada şehit olan 37 yaşındaki Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'yı, 29 yaşındaki polisimiz Volkan Canöz'ü, 46 yaşındaki polisimiz Hasan Gülağar'ı, 41 yaşındaki polis memurumuz Hüseyin Kalkan'ı, 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ı unutamayız. Şehit olan 250 evladımızı, binlerce gazimizi ve meydanlara inmiş milyonlarca vatandaşımızı unutamayız. Biz, birini daha unutamayız. Bu milletin başına geçip dünyaya kafa tutan, diz çöktürülmek istenen, şu ülkeyi yıllardır yeniden ayağa kaldıran, her türlü vesayeti elinin tersiyle iten, zulme karşı büyük bir mücadeleyi sürdürdüğü için sadece bu ülkede değil dünya mazlumlarının da duasında yer alan ve o karanlık gecede verdiği talimatla Başkomutanlık sıfatının hakkını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu millet asla unutamaz. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bize bir namus emanet ettiler."

Soylu, duygusal anlar yaşadı

Bakan Soylu, bu sabah Van'da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışmada yaralanan özel harekat polisinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Soylu, teröristlerle sabah saatlerinde girilen çatışmada ağır yaralanan özel harekat polisinin sadece kendisinin değil, tüm vatan evlatlarının namuslu bir şekilde hayatını sürdürmesi için kendisini feda ettiğini söyledi. Üzerlerindeki sorumluluğun büyük olduğunu ifade eden Soylu, "Bizden kendilerini anmalarını bekliyorlar biliyoruz. Ama bizden başka bir şey daha bekliyorlar. Bizden bekledikleri bizi naçar bırakmak isteyenlere karşı, bizim ayağımıza çelme takmaya çalışanlara karşı, demokrasimizi ve millet irademizi tasfiye etmeye çalışanlara karşı, ülkemizi işgal ve istila etmeye çalışanlara karşı dünyanın en büyük devletini bu topraklarda inşa etmek ve şanlı bayrağımızı dalgalandırmak. Konuşarak ve sadece onları anarak borcumuzu ödeyemeyiz. Daha fazla zenginleşerek, daha fazla mazlumların yanında olarak, yarınlara inanarak onlara borcumuzu ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Dünyaya tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir"

Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da milli iradenin, demokrasinin ve hukuk devletinin hedef alındığı tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kaldığını belirterek, "Hain FETÖ mensubu tarafından devletin uçakları, tankları, silahlarıyla milleti vatansız, bayraksız bırakma niyetiyle yapılan bu hain girişim milletimizin sarsılmaz iradesi ve kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. Milletimiz 15 Temmuz'da tüm renklerini ve farklılıklarını geride bırakarak elde bayrak, dilde tekbir ile inancını ve vatanını savunmak üzere birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Dünyaya tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen teröristlerin tankları, silahları, helikopterleri milletin ortak iradesi ve kararlılığı karşısında işe yaramamıştır" dedi.

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının onur konuğu olduğu törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Barış Aydın ve Emrullah İşler, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet mensupları da katıldı. - ANKARA