Bakan Soylu: "Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde" dedi.
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Bakan Soylu: "Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Soylu: "Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde" dedi. Diğer yandan sosyal medyada bomba ile yangın çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir şeyi sosyal medyadan gördüm, Valilerimize sordum tamamı provokasyon ve yalan"

-"Yangınları söndürelim, işi sonlandıralım ondan sonra ne hesabımız varsa görelim. Ama bırakın sahada görevi sürdürenlerin morallerini bozmayalım"

Bakan Soylu: 'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi.
Bakan Soylu: 'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi.
Bakan Soylu: 'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi.
Bakan Soylu: 'Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu: "(TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası) Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi."
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Bakan Soylu: "Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde" dedi. - Haberler
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