Bakan Soylu: "Yalandır, provokasyondur"
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Bakan Soylu: "Yalandır, provokasyondur"

10.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:40
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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