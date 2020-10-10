Bakan Soylu: "Yalandır, provokasyondur"
10.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı