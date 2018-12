Bakan Soylu;"Yaklaşık 700 Terörist Kaldı, Şimdi Kazıma Zamanıdır"- İçişleri Bakan Süleyman Soylu;-...

Bakan Soylu: "Yaklaşık 700 terörist kaldı, şimdi kazıma zamanıdır"

TUNCELİ - Ülke genelinde şuanda 311 operasyonun yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Hem 2017, hem de 2018'de Tunceli hem PKK'yla mücadele de, hem MLKP, DHKP-C, MKP'yle mücadelede hepsinde destan yazdı. En önemli rakamlara ulaştı. Siz hepsini pes ettirdiniz, şimdi kazımak zamanıdır. Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı, telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar"dedi.

Tunceli'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanlığı'nda 2. JÖH Taburunda, jandarma ve Polis Özel Harekat timleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ile duaları olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Soylu," Vatan sevgisi, vatan müdafası önemli ama Aile meselesi bizim için en önemli meselelerdendir. Hem teröristlerle mücadele edeceğiz, hem ülkemizi huzura ve suküne kavuşturacağız hemde bu vatana bizim nesillerden sonra sizin yaptıklarınızı bilen, babalarını anlatırken, dedelerini anlatırken göğsü kabaran evlatlar lazım,Böyle başlamamın sebebi biz büyük bir aileyiz. Hem de biz yalnız değiliz. Şimdi biz burada kahvaltı yaptık, bilesiniz ki şehitlerimiz bizimle beraber bu kahvaltıda. Hissleriyle, varlıklarıyla bunu söyleyen biz değiliz, inancımız. Bizim onu anlama kabiliyetimiz yok. Ancak bunu hissetmek anlamak lazım"dedi.

"Tunceli terörle mücadele de destan yazdı"

Konuşmasını sürdüren Bakan Soylu;" Bu yaptığınız görevler, yıllardır milletimizin başına musibet, bela, dert olan, milleti zayıflatmaya çalışan, bir birinden ayırmaya çalışan, medeniyetimizi, Anadolu'yu çekemeyenler ve bu ülkede çocuklarımız hür bağımsız özgür mutlu, bütün dünyaya söyleyecek sözünü haykırarak söylemesin isteyenlere karşı büyük bir mücadeledir. Bugün 2018 yılının son günlerde Tunceli'de olmanın bir sebebi var, bu benim tercihim. Hem 2017, hem de 2018'de Tunceli hem PKK'yla mücadele de, hem MLKP'yla, hem DHKP-C, hemde MKP'yle mücadelede hepsinde destan yazdı. En önemli rakamlara Tunceli ulaştı. Bu konuda hem ülkeyi, hem de milletimizi rahatlattınız. Size koskoca bir teşekkür için geldim"ifadelerini kullandı.

"Şuanda 311 operasyon var"

Dışarda kar olmasına rağmen jandarma ve polis özel harekatların şuanda 311 operasyon yaptığına dikkat çeken Soylu," Bu operasyonların kimisi 2500, kimisi 3100 metrede, kimisi şehir içerisinde kimisi kırsalda. Bunun bir tek sebebi var, kazıyıp atmak. Bu kazıyıp atmaya arkadaşlarımız en yukardan, birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza, kadar herkes buna inanmış ve iman etmiş. Bunları yakaladık, kıstırdık ve gereğini de yerine getiriyoruz. Onun için Allah sizden razı olsun. inancınızdan imanınızdan hiçbir şey kaybetmeden, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz"ifadelerine yer verdi.

" Dün Türkiye huzur uygulamasında 550 bin kişi sorgulandı"

Dün ülke genelinde Türkiye huzur uygulamalarının 9'uncusunu yaptıklarını anımsatan Soylu,"Polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz toplam 65 bin İç İşleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği bu operasyonlar da sabahın erkeninden gecenin geç saatine kadar, asayiş, terör, narkotik yaklaşık 550 bin kişiyi sorguladı. 135 bin aracı denetleyip, milletimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin, huzurunu sükununu ve mutluluğunu bozacak her ne varsa onun üzerine giden ve insanlarımızı hem yeni yıl, hem 2018-2019'da çok daha rahat yaşamasını temin eden adımlar atıldı. Dünde bunların bir tanesiydi. Bir taraftan şehirde, bir taraftan kırsalda, dağda, sınırlarda 24 saat ülkemizi ve milletimizi tehdit altına almak isteyenleri arındırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 700 terörist kaldı, şimdi kazıma zamanıdır"

Güvenlik güçlerinin tarih yazdığını ve katkılarının çok yüksek olduğuna da değinen Soylu," Büyük devletler artık kendileri bu işin içinde olmuyorlar. Vekalet savaşları ile oluyorlar. Silah, para vererek oluyorlar. Sonra televizyonlara çıkıp, teröre hep birlikte karşıyız diye yalanlar söyleyerek bunları yapamaya çalışıyorlar. Ama siz hepsini pes ettirdiniz. Şimdi kazımak zamanıdır. Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı. telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Geçen gün burada yine fare gibi sıkıştıkları o mağarada onlara gereğini yerine getirdiniz, o mağarayı başlarına yıktınız. Milletimiz o kadar rahatladı ki. Kalleşlik yapmaya çalışanlara gerekli cevabı en güçlü şekilde verdiniz. Aslında başlarına yıkılan o mağara değildi, başlarına yıkılan o sapık felsefeleri, o kötü düşünceleri, kendilerini yurtiçinde ve yurtdışında desteklemeye çalışanların moralleriydi. Allah sizden razı olsun. Tüm hükümet üyelerimiz, tüm devletimizin birimleri sizinle birliktedir. Allahımıza şükürler olsun çok güçlü devletiz. Zırhlılarımız, insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz ve kendi ürettiğimiz mühimmatlarımız var. Elin oğluna bakın, acaba bize bir şey verirler mi biz bu mücadeleyi yapabilirmiyiz diye çaresiz değiliz. Bu gün Türkiye belki de bundan 20,25,30 yıl öncesinin hayal etmediği bir noktada. Yöneticilerimiz de öyle vatandaşımızla birlikte. Valisinden kaymakamına, komutanından,emniyet müdürüne kadar hep birlikteyiz. Mesaimizin büyük bir bölümünü bir çok kez aranızda geçirdik. Burada olmadık katoda olduk, tendürekte olduk. Bilmenizi isterim ki hep aranızda geçirdik. Acaba bir eksik var mı, bir aksak var mı, bir birimizin yüzünü görerek bir birimize moral, güç vermeye çalıştık. Çünkü bir birimizden moral almaya, güç olmaya çok ihtiyacımız var. Sadece bizim değil sizin gücünüze dünyadan mazlumların da ihtiyacı var. 2 gün önce Azerbeycan'daydık, dün erken saatlerde geldik. Ordan Türkiye'ye bakınca, Türkiye dev bir ülke olarak gözüküyor. Herkese kuvvet veren, sırtını dayayabilecekleri kaya gibi bir ülke görünüyor. Allah bize sadece kahvaltı yapalım yemek yiyelim, günlük hayat stantartlarımızı yükselteli diye can vermedi. Bizi bir imtihan için yarattı. Kötülüklerle mücadele etmek için, iyilik yaymak için. Bizim misyonumuz bu bunun için buradayız" ifadelerini kullandı.

"O kadar korkuyorlar, ürküyorlar, fare gibi deliklere kaçıyorlar ki, bunu sağlayan sizlersiniz"

Konuşmasına devam eden Soylu," Çetin ve zor, canınızla mücadele ediyorsunuz. Şahadet gözünüzün önünde. Şehitlerimiz oluyor. Hepimizin yüreği ağlıyor. Hangi nedenle olursa olsun. İşte dün Hakkari'de bir evladımız çığ altında kalarak şehit oldu. Bir gün önce yine bir evladımız konteynırında ölü olarak bulundu. Bunlar bizim şehitlerimiz, her biri görev için ordadır. Ama bunu göze almadan, bu zorluğu göze almadan kötülüklere galip gelebilmek mümkün değil bunu biliyoruz. Cesuruz. Kimsenin sizin cesaretiniz sorgulayabilecek takati bile yok. Ürküyorlar ve korkuyorlar. Terör örgütlerine tarihinin en ağır yenilgilerini yaşattınız, yaşatmaya devam ediyorsunuz. Çok az kaldı. Bu kış aralıksız hangi şartlar olursa olsun, geçen gün yaptığınız gibi onları Cumhurbaşkanımızı değimiyle 'inlerin de bulup' gereğini yerine getireceksiniz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Birbirlerine haber veriyorlar 'aman bahara sağ çıkmaya çalışın.' O kadar korkuyorlar, o kadar ürküyorlar o kadar fare gibi deliklere kaçıyorlar ki, bunu sağlayan sizlersiniz. Çok daha fazla teknolojimizi yükseltiyoruz. Hergün kendi gücümüze bir güç daha ekliyoruz. Elden almıyoruz, kendimizi üretiyoruz. Kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. Siz burada nasıl mücadele veriyorsanız, bir taraftan mühendislerimizde aynı mücadeleyi veriyor. Şuanda köylerde ve, ülkemizin her tarafından öğretmenlerimizde cehaleti ortadan kaldırmak için sizle aynı anlayışı sergiliyor"diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Soylu'ya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Kaynak: İHA