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Bakan Soylu'ya Z kuşağı sevgisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Soylu'ya Z kuşağı sevgisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir'e gelen Bakan Soylu, Kocaseyit Havalimanı'nda üniversiteli genç kız ve erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Havalimanına gelerek kendisini karşılayan gençlere teşekkür eden Soylu, gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi. - BALIKESİR

Bakan Soylu'ya Z kuşağı sevgisi

Bakan Soylu'ya Z kuşağı sevgisi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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