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Son dakika haberi | Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

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Son dakika haberi | Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Valiliği önünde kalabalık grup tarafından coşku ile karşılandı, Soylu binaya girmekte güçlük çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Valiliği önünde kalabalık grup tarafından coşku ile karşılandı, Soylu binaya girmekte güçlük çekti.

Günü Sivas'ta dolu dolu geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı etkinliklerin ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Soylu'yu burada kalabalık grup karşıladı. Coşku içerisindeki vatandaşlar Soylu ile fotoğraf çektirebilmek için birbiri ile yarıştı. Soylu valilik binasına güçlükle girebildi. İçerine Sivas Valisi Salih Ayhan ile görüşen Soylu daha sonra Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret edip Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile görüştü. Bilgin burada Soylu'ya Sivas bıçağı ve Sivasspor forması hediye etti. Burada konuşan Soylu, "2019 yerel seçimlerinde seçimlerin de Sivas'a geldiğimde burada hakikaten bu meydanda aldığımız sorumluluk Sivaslının göstermiş olduğunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bunu da açık söyleyeyim. Sivas'ın kendi sahiplenmesini ortaya koyan sayın başkanımıza vekillerimize, başta sayın Cumhurbaşkanımıza sahiplenmesini ortaya koyan o anlayış insanın hayatı boyunca unutmayacağı fotoğraflar olur. Bence bunun başındadır. Bereketli toprakların bereketli insanlarıdır. Onun için her geldiğimizde tekrar insanın kendini tazelemesi gereken bir yerdir burası" dedi. Soylu ve beraberindekiler daha sonra Sivas Valiliği ek binası önünde, Kastamonu afetinde görev alan kamu personeli ve askerlerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu son olarak yapımı bitmek üzere olan Hamidiye Kültür Parkındaki çalışmaları inceledi. Burada Bakan Soylu'ya Kangal köpeği hediye edildi.

(Volkan Kaplan - Onur Erden - Demet Karakuş/İHA)

Son dakika haberi | Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

Son dakika haberi | Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

Son dakika haberi | Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

Son dakika haberi | Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

Son dakika haberi | Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
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