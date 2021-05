Bakan Soylu'ya destekler sürüyor

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamasında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz, son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Bugüne kadar Bakanlık görevini üstlenen her Bakanın Türkiye için hizmet ettiğini, görevini layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Başkan Gündüz, "Bakanımız için özellikle duygularımızı yazıya dökmek istiyoruz. Bu Bakanımız hepinizin az çok tahmin ettiği İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dur. Yaklaşık 5 yıldır İçişleri Bakanlığını başarıyla sürdüren Süleyman Soylu, bize göre Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanıdır. Elbette ki şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı yapmış birbirinden değerli bakanlarımız bu ülke için hizmet etmişlerdir. Onların hizmetlerini görmezden gelemeyiz ve haklarını asla inkar edemeyiz. Fakat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu ülkede içişleri bakanlığı yaparken ezberleri bozmuş teröristlerin korkulu rüyası olmakla kalmayıp askerin polisin güvenlik korucularımızın şehit ailelerimizin gazilerimizin umudu olmuştur. Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Bunun en canlı şahidi kendisi ile birlikte görev yapan bakanlık bürokratlarıdır. Ülkenin sorunlarını çözmek, üzerindeki ağır yükün sorumluluğu ile gözleri kan çanağı olmasına rağmen günde en fazla üç saat uyuyabilmiştir. Çoğu zaman uykuya fırsat bulamamış, bindiği uçakta veya helikopterde bir kaç dakika gözlerini dinlendirebilmiştir. Görev yaptığı zaman zarfında dini ve resmi bayramların hiçbirini ailesiyle sevdikleriyle yakınlarıyla beraber geçirmemiştir. Hafta sonlarını evinde ailesiyle dinlenerek geçirmemiş her hafta sonu Doğu ve Güneydoğu'nun farklı illerinde ilçelerinde üst bölgelerinde askerimizle polisimizle güvenlik korucularımızla bir araya gelerek onlara moral ve motivasyon sağlamıştır. 15 Temmuz hain alçak darbe dönemi de sonra İçişleri Bakanlığı ateşten bir gömlek olmasına rağmen bunun üstesinden gelmiştir. Çünkü kendisine bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer birçok birimde personelin yarısından fazlası FETÖ'den ihraç edilmiş bir durumdaydı. Bir taraftan emniyet teşkilatını jandarma teşkilatını mülki idare birimlerini yeniden oluşturmak dizayn etmek personelin sorun ve sıkıntıları ile ilgilenirken, diğer taraftan PKK terör örgütünün kökünü kazmak için uğraştı. Sadece PKK terör örgütünün kendisi ile değil PKK terör örgütünün en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılık gibi ülkemizin kangrenleşmiş sorunlarıyla da gece gündüz uğraştı. Bütün bunları bir ara değerlendirdiğimizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin tartışmasız amasız fakatsız lakinsiz en başarılı en çalışkan ve terör örgütlerine en ağır darbeyi vuran İçişleri Bakanı olarak ismi tarihe altın harflerle yazılacaktır" dedi.

"Bakan Soylu şehit aileleri ve gazileri her zaman baş tacı etmiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütün bu yoğun iş temposun içerisinde biz şehit aileleri ile gazileri her zaman baş tacı olarak kabul ettiğini, kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Başkan Gündüz, "Bizlerin her türlü sorun ve sıkıntılarını kendi sorun ve sıkıntıları kabul ederek adeta babalık yapmıştır. Bir gazi olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu günden itibaren biz şehit aileleri şehit çocukları gaziler hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmedik yetim olarak görmedik boynu bükük olarak durmadık. Bakanımız yeri geldiğinde bize abilik yeri geldiğinde bize babalık yaptı. Bizi en çok sevindiren yönü ise Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayarak terör örgütlerine en büyük darbeyi vurdu. Sadece terör örgütlerine değil onların siyasi uzantılarının gözlerinin içine bakarak sizler hainsiniz, alçaksınız, terörden ve gözyaşından besleniyorsunuz dedi. Sadece biz şehit ailelerinin değil başta bütün doğu ve güneydoğu halkının Diyarbakır annelerinin ve terörden muzdarip olan herkesin umudu haline geldi. Bu gerçekler ışığında bütün şer odakların birleşip kahraman Bakanımıza saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin ve güvenlik korucuların beklentisi ve talebi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak görevine devam etmesidir. Çünkü İçişleri Bakanımızın yarım kalmış işleri olduğunu biliyoruz. Teröristlerin kökünü kurutmasını, kandildeki sözde elebaşlarının kellesini biz şehit ailelerinin ayağının dibine atacağına kararlı ve güveni den bizim şüphemiz yok uyuşturucu baronlarının kökünü boynunu kıracaktır. Bakanımızın değişmesi içte ve dışta ülkemize ve Bakanımızın şahsına düşmanlık edenleri sevindirecektir. Bitme ve çökme aşamasına gelen terör örgütlerine moral ve motivasyon sağlayacaktır. Terörle ve teröristle mücadeleye odaklanan askerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonunu bozacaktır. Gün kahraman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanında durma günüdür. Ülkemizin, devletimizin, milletimizin hayrına olacaktır. Bu karar terörle mücadelemizin dönüm noktasıdır. Şehit aileleri gazileri ve güvenlik korucuları olarak her zaman Bakanımızın yanındayız ve canımızla, kanımızla yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

