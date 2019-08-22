Bakan Soylu, Vi·etnam Komu¨nı·st Partı·sı· Merkez Komı·tesı· Sekreterı· Mai ile görüştü

22.08.2019 18:21

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Vı·etnam Komu¨nı·st Partı·sı· Merkez Komı·tesı· Sekreterı· Truong Thı Mai'yi, makamında kabul etti. Görüşmede, terörizm başta olmak üzere örgütlü suçlarla ve düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai'yi, makamında kabul etti. Sekreter Mai, ikili görüşme öncesi hatıra defterini imzaladı.

TERÖRİZM VE FETÖ İLE MÜCADELE ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Heyet, daha sonra Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonu'na geçerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında iş birliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla ve düzensiz göç ile mücadele alanında iş birliği hususları gündeme geldi.

Kaynak: DHA