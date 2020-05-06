Bakan Soylu, Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemlerle birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Çankaya'da bulunan koordinasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Soylu, koordinasyon merkezi yakınında bulunan esnaf ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - ANKARA

Kaynak: İHA