Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlar ile konuşan Soylu, bir kadının kemdisine mağdur olduğunu söylemesi üzerine "Devlet kimseyi mağdur etmez" dedi.

Yıkım alanında görev yapan polislerle de konuşan Soylu, görevli polislerin Polis Günü'nü kutladı. Daha sonra Türk Kızılay ekipleriyle fotoğraf çektiren Bakan Soylu, alandan ayrıldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı