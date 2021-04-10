Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlar ile konuşan Soylu, bir kadının kemdisine mağdur olduğunu söylemesi üzerine "Devlet kimseyi mağdur etmez" dedi.

Yıkım alanında görev yapan polislerle de konuşan Soylu, görevli polislerin Polis Günü'nü kutladı. Daha sonra Türk Kızılay ekipleriyle fotoğraf çektiren Bakan Soylu, alandan ayrıldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi
Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi
Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi
Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi
Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Ece Erken Demet Akalın Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ukrayna
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Soylu ve Vali Şahin Ankara'da Açelya apartmanı yıkım çalışmalarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 00:09:05. #1.16#
title