Bakan Soylu ve Kurum, Giresun'da Konya ekiplerini ziyaret etti
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Bakan Soylu ve Kurum, Giresun'da Konya ekiplerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye desteğe giden Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu ve Kurum, Giresun'da Konya ekiplerini ziyaret etti
02.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye desteğe giden Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye giden Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etti. AFAD'ın talebiyle kombine kanal açma araçları ile birlikte görevlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yaptığı alanda incelemelerde bulunan bakanlar, yaraların sarılması için yaptıkları çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Sel bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, felaketin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi ziyaret ettiğini, Süleyman Soylu ile Murat Kurum'un bölgeden hiç ayrılmayarak çalışmaları koordine ettiğini hatırlatarak, Konya olarak da üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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