Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'da çalışmalarını sürdürüyor

15.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:20

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmalarını sürdürüyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk günden itibaren Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sahadaki çalışmaların yanı sıra depremzede aileleri de sık sık ziyaret eden bakanlar, bugün AFAD koordinasyon merkezinde şehirde devam eden yıkım, kentsel dönüşüm, konteyner kent kurulumu ve sosyal yardım çalışmalarını ele aldı.

Daha sonra her iki bakan ilin idarecileriyle birlikte merkeze bağlı Abdullahpaşa, Mustafapaşa ve Sürsürü Mahallesinde yıkım çalışmalarını izledi.

Yıkım çalışmaları ile ilgili vatandaşları sosyal medyadan görüntülü olarak uyaran Bakan Kurum açıklamasında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Elazığ Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarını denetledik. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalara kesinlikle girmemelerini ve ihlaller karşısında emniyet güçlerimizi bilgilendirmelerini özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlar ardından valilik koordinesinde depremzede ailelere ücretsiz hizmet veren giyim mağazasını ziyaret edip hem bilgi aldı, hem de vatandaşlarla sohbet etti.

(İHA)

Kaynak: İHA