Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor
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Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.

24.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:35
Bakan Soylu ve Kurum Elazığ'a gidiyor

İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'ın ilçesinde 6.5 büyüklüğünde sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidiyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelişmeleri yerinde incelemek üzere Elazığ'a gidiyor.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA
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